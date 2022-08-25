القصة الكاملة لأول شخص في العالم يصاب بـ”كورونا والإيدز وجدري القرود” معًا

تواصل- وكالات

أصيب شخص يبلغ من العمر 36 عامًا، بفيروس جدري القرود وكوفيد-19 ونقص المناعة المكتسب “الإيدز”، في الوقت نفسه، ليصبح أول شخص في العالم تثبت إصابته بثلاثي الأمراض.

بدأ الرجل (إبطالي الجنسية) يعاني من التعب والحمى والتهاب الحلق بعد تسعة أيام من عودته من رحلة إلى إسبانيا التي زارها من 16 إلى 20 يونيو 2022، بحسب مجلة “العدوى”.

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وأوضحت أنه في الثاني من يوليو، كشف اختبار عن إصابة الرجل بكوفيد-19، وبدأ طفح جلدي في ذراعه اليسرى بالظهور في عصر اليوم نفسه، وظهرت حويصلات صغيرة مؤلمة محاطة بطفح جلدي على جذع الرجل وأطرافه السفلية ووجهه وعضلاته في اليوم التالي، وفق سكاي نيوز.

وبحلول 5 يوليو، انتشرت الحويصلات بشكل أكبر وتطورت إلى بثرات، الأمر الذي جعل الرجل يتجه لقسم الطوارئ في مستشفى جامعة سان ماركو في كاتانيا بإيطاليا، حيث نقل لوحدة الأمراض المعدية.

وبعد فحصه في وحدة الأمراض المعدية، تبين إصابة الرجل بجدري القرود، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كذلك أخضع المريض لفحوصات تتعلق بالكشف عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، لتثبت إصابته بالإيدز.

وعقب التعافي من جدري القرود وكوفيد-19، خرج المريض من المستشفى في 11 يوليو، ليخضع للعزل المنزلي، حيث تعافت آفات جلده بعد تقشرها تاركة ندبات صغيرة.

وأضاف التقرير: “بعد مرور 20 يومًا ظلت مسحة البلعوم الخاصة بالكشف عن جدري القرود إيجابية، وهو ما يكشف أن هؤلاء الأفراد قد يظلون معديين لعدة أيام بعد التعافي من الأعراض”.