بالفيديو.. مشهد مبهر من صحن الطواف بالمسجد الحرام

تواصل – فريق التحرير:

امتلأ صحن الطواف بالمسجد الحرام، بمكة المكرمة، اليوم، بالمعتمرين والطائفين، وسط طمأنينة وسكينة، وهم يعمرون بيت الله الحرام، ويؤدون مناسكهم في أمن.

وأظهر فيديو عرضته قناة “الإخبارية” عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” توافد المعتمرين والطائفين إلى صحن الطواف بالمسجد الحرام.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: حقيقة الحزن ألا يكون المرء في معية الله

«الحج والعمرة» تسمح باصطحاب الأطفال داخل الحرم المكي بهذا الشرط

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الحج والعمرة، في وقت سابق، استمرار تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “توتير”؛ انفوجرافًا أوضحت فيه بعضًا من هذه الخدمات التي تقدم للأشخاص من ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين:

الترجمة:

ـ خطبة الجمعة بلغة الإشارة

ـ المصاحف بلغة “برايل”

ـ أقراص ممغنطة بلغة الإشارة

الصلاة:

ـ أماكن خاصة في صحن المطاف

ـ أماكن خاصة داخل المسجدين

التنقل:

ـ ممشى ومسار عربات خاص

ـ عربات ومرافقين مخصصين