الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
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عاجل.. استقالة رئيس الشرطة اليابانية لهذا السبب

عاجل.. استقالة رئيس الشرطة اليابانية لهذا السبب
٠٩:٣٧:٥٢ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم قائد الشرطة اليابانية باستقالته على خلفية اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

ونقلت وكالة رويترز عن صحيفة محلية، أن قائد الشرطة اليابانية، إيتارو ناكامورا، عبّر يوم الخميس عن رغبته في الاستقالة لتحمل مسؤولية إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو السابق.

وسبق أن عبر ناكامورا عن أسفه لفشل الشرطة في حماية آبي أثناء مشاركته في حملة انتخابية في الثامن من يوليو، وأقر بوجود بعض أوجه القصور في خطة حماية آبي.

كما اعترفت الشرطة اليابانية بوجود عيوب في تأمين رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي قُتل بالرصاص في مدينة نارا جنوبي البلاد أثناء مؤتمر انتخابي.

وقال تومواكي أونيزوكا، قائد شرطة مدينة نارا “لا يمكن إنكار وجود مشاكل في الأمن”.

وفي وقت سابق، أطلق مسلح النار على آبي في تجمع انتخابي، في جريمة صدمت اليابان بشدة، وبدأت إجراءات جنازة آبي يوم السبت، ووصل موكب سيارات يحمل الجثمان إلى منزله في طوكيو.

الكلمات الدلالية:
اليابان رئيس الوزراء شينزو آبي عملية اغتيال قائد الشرطة

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