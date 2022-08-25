الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
اعتقال 18 فلسطينيًا وإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شمال بيت لحم
بالفيديو.. مشهد مبهر من صحن الطواف بالمسجد الحرام
الشروط ورابط التقديم.. مستشفى الملك فيصل يُعلن عن عشرات الوظائف
القصة الكاملة لأول شخص في العالم يصاب بـ”كورونا والإيدز وجدري القرود” معًا
“الدوما الروسي”: أوروبا ستخسر 21 مليار يورو إذا فعلت هذا الأمر
تحسينات “مدرستي”.. تعرف على عدد الحصص الإلكترونية بالابتدائي والثانوي

أحدث الأخبار

عاجل.. “إنجاد” للبحث والإنقاذ يعلن وفاة مفقود الدرب بجازان

عاجل.. “إنجاد” للبحث والإنقاذ يعلن وفاة مفقود الدرب بجازان
٠٩:٣٥:٢٠ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم، العثور على مفقود الدرب متوفى، بعد أن تم العثور عليه من خارج الفريق.

وقال الحساب الرسمي للفريق عبر “تويتر”:

إنا لله وإنا إليه راجعون عُثِر من خارج الفريق على مفقود الدرب مُتوفى . غفر الله له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان. كل الشكر للإخوة المشاركين، كتب الله أجرهم وجزاهم خير الجزاء”.

وكان الفريق قد أعلن، فجر اليوم، عن تحرك عدد من أعضائه بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود جرفته السيول بالقرب من الدرب التابعة لمنطقة جازان. وشارك المعلومات عبر “تويتر” معقبًا: “نسأل الله السلامة للمفقود، وأن يحفظ الإخوة المشاركين”.

الكلمات الدلالية:
السيول جازان فريق إنجاد للبحث والإنقاذ مفقود الدرب وفاة

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. متحدث جامعة الإمام: انتهاء أزمة الزحام الأسبوع المقبل

بالفيديو.. متحدث جامعة الإمام: انتهاء أزمة الزحام الأسبوع المقبل

منذ 7 سنوات
التعليم: التعيين الفوري لخريجات الكليات المتوسطة والمعلمات البديلات

التعليم: التعيين الفوري لخريجات الكليات المتوسطة والمعلمات البديلات

منذ 7 سنوات
«الخطوط الحديدية» تسيِّر ٢٣٨ رحلة أسبوعياً تزامناً مع بداية العام الدراسي

«الخطوط الحديدية» تسيِّر ٢٣٨ رحلة أسبوعياً تزامناً مع بداية العام الدراسي

منذ 6 سنوات
إصابة 4 عمال في انهيار مبنى قيد الإنشاء بمكة (صور)

إصابة 4 عمال في انهيار مبنى قيد الإنشاء بمكة (صور)

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *