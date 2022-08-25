عاجل.. “إنجاد” للبحث والإنقاذ يعلن وفاة مفقود الدرب بجازان

تواصل – فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم، العثور على مفقود الدرب متوفى، بعد أن تم العثور عليه من خارج الفريق.

وقال الحساب الرسمي للفريق عبر “تويتر”:

“إنا لله وإنا إليه راجعون عُثِر من خارج الفريق على مفقود الدرب مُتوفى . غفر الله له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان. كل الشكر للإخوة المشاركين، كتب الله أجرهم وجزاهم خير الجزاء”.

وكان الفريق قد أعلن، فجر اليوم، عن تحرك عدد من أعضائه بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود جرفته السيول بالقرب من الدرب التابعة لمنطقة جازان. وشارك المعلومات عبر “تويتر” معقبًا: “نسأل الله السلامة للمفقود، وأن يحفظ الإخوة المشاركين”.