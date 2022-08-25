“الدوما الروسي”: أوروبا ستخسر 21 مليار يورو إذا فعلت هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين: إن أوروبا ستخسر 21 مليار يورو إذا فرضت قيودًا على دخول الروس.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف أبدًا بضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.

ونقلت “بلومبيرغج”عن مسؤول غربي، أن روسيا تتواصل مع دول آسيوية لبحث عقود نفط طويلة الأجل بتخفيضات تصل إلى 30%.

فيما كشف البيت الأبيض، أن أوكرانيا ستحصل على أنظمة دفاع جوي ومدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ورادارات، مؤكدًا أن المساعدات الجديدة ستضمن لأوكرانيا القدرة على الاستمرار في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن روسيا لم تظهر أي إشارة على اهتمامها في الانخراط بشكل جدي في المفاوضات مع أوكرانيا، وأن العالم يريد أن تبقى أوكرانيا دولة ديمقراطية ذات سيادة وأن تمتلك ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل 6 أنظمة دفاع صاروخي و245 ألف قذيفة 155 ملم.