الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
اعتقال 18 فلسطينيًا وإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شمال بيت لحم
بالفيديو.. مشهد مبهر من صحن الطواف بالمسجد الحرام
الشروط ورابط التقديم.. مستشفى الملك فيصل يُعلن عن عشرات الوظائف
القصة الكاملة لأول شخص في العالم يصاب بـ”كورونا والإيدز وجدري القرود” معًا
“الدوما الروسي”: أوروبا ستخسر 21 مليار يورو إذا فعلت هذا الأمر
تحسينات “مدرستي”.. تعرف على عدد الحصص الإلكترونية بالابتدائي والثانوي

أحدث الأخبار

“الدوما الروسي”: أوروبا ستخسر 21 مليار يورو إذا فعلت هذا الأمر

“الدوما الروسي”: أوروبا ستخسر 21 مليار يورو إذا فعلت هذا الأمر
٠٩:٥٣:٠٧ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين: إن أوروبا ستخسر 21 مليار يورو إذا فرضت قيودًا على دخول الروس.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف أبدًا بضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.

ونقلت “بلومبيرغج”عن مسؤول غربي، أن روسيا تتواصل مع دول آسيوية لبحث عقود نفط طويلة الأجل بتخفيضات تصل إلى 30%.

فيما كشف البيت الأبيض، أن أوكرانيا ستحصل على أنظمة دفاع جوي ومدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ورادارات، مؤكدًا أن المساعدات الجديدة ستضمن لأوكرانيا القدرة على الاستمرار في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن روسيا لم تظهر أي إشارة على اهتمامها في الانخراط بشكل جدي في المفاوضات مع أوكرانيا، وأن العالم يريد أن تبقى أوكرانيا دولة ديمقراطية ذات سيادة وأن تمتلك ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل 6 أنظمة دفاع صاروخي و245 ألف قذيفة 155 ملم.

الكلمات الدلالية:
أوروبا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
«إنترفاكس» نقلا عن مشرع روسي: احتمال مقتل «البغدادي» يكاد يكون 100%

«إنترفاكس» نقلا عن مشرع روسي: احتمال مقتل «البغدادي» يكاد يكون 100%

منذ 5 سنوات
9 خطوات لتعليم الأبناء النجاح في حياتهم الدراسية

9 خطوات لتعليم الأبناء النجاح في حياتهم الدراسية

منذ 7 سنوات
«حماس» تحذر الاحتلال الصهيوني من منع الأذان داخل الخط الأخضر

«حماس» تحذر الاحتلال الصهيوني من منع الأذان داخل الخط الأخضر

منذ 6 سنوات
فيديو متداول.. مواطن يمنع كارثة ويبعد سيارة مشتعلة عن محطة وقود بالزلفي

فيديو متداول.. مواطن يمنع كارثة ويبعد سيارة مشتعلة عن محطة وقود بالزلفي

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *