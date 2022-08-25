تحسينات “مدرستي”.. تعرف على عدد الحصص الإلكترونية بالابتدائي والثانوي

تواصل – فريق التحرير

قبل العام الدراسي الجديد؛ الذي ينطلق الأحد القادم، أجرت وزارة التعليم تحسينات على موقع منصة “مدرستي” وضمنت دليل الخطط الدراسية المطورة للعام الدراسي الجديد بعدد الحصص الإلكترونية لكل مرحلة من مراحل التعليم العام.

جدول الحصص في المدارس الابتدائية والتي في الخارج، ضم 20 حصة لأنشطة التعليم الإلكتروني، و22 حصة للمرحلة المتوسطة مع المدراس في الخارج، فيما ستكون الحصص في مدراس تحفيظ القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية 21 حصة و23 حصة في مدراس تحفيظ القرآن بالمرحلة المتوسطة، وفق “عكاظ”.

وفي المرحلة الثانوية، ستكون الحصص الإلكترونية 13 حصة في الفصل الأول للسنة الأولى المشتركة، و12 حصة في الفصلين الثاني والثالث من العام الحالي، على أن تكون 12 حصة في السنة الثانية للمسارات العام، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، وفي المسار الشرعي 11 حصة.

اقرأ أيضًا:

الأحد القادم.. 33 ألف مدرسة تستقبل أكثر من 5 مليون طالب وطالبة لبداية العام الدراسي الجديد

وأتاحت الوزارة 16 مقرراً دراسياً إلكترونياً بدلاً من الكتب الورقية المعتادة اعتباراً من العام الجديد، شملت مواد المهارات الحياتية والمهارات الرقمية والتربية الفنية وتلاوة القرآن وتجويده للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، ومقررات المهارات الحياتية والتفكير الناقد والحاسب وتقنية المعلومات والتربية الفنية لصفوف المرحلة المتوسطة ومقررات التفسير(١) والتفكير الناقد واللغة العربية(١) وتقنية رقمية(١) لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي مشترك ومقررات توحيد(١) والفنون واللياقة والثقافة الصحية للصف الثاني ثانوي مسار عام ومقرر توحيد(١) للصف الثاني ثانوي مسارات تخصصية.

واعتمدت وزارة التعليم تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية، ووجهت إدارات ومكاتب التعليم في مناطق ومحافظات المملكة بتطبيق وثيقة البرنامج في كافة المدارس الحكومية والأهلية بدايةً من العام الدراسي الجديد 1444هـ.

ويهدف برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية إلى توفير فرص ومسارات تعليمية مرنة للطلاب والطالبات في المسار العام، إضافةً لتحسين تكافؤ فرص الوصول للتعليم فى المسارات المتخصصة، ودعم الطلبة؛ لاكتساب مهارات تؤهلهم للاستعداد للمستقبل والمنافسة العالمية في سوق العمل.