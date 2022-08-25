الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لمواجهة الصين.. تايوان تعتزم نشر نظام دفاعي مضاد للطائرات المسيرة
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لمواجهة الصين.. تايوان تعتزم نشر نظام دفاعي مضاد للطائرات المسيرة

لمواجهة الصين.. تايوان تعتزم نشر نظام دفاعي مضاد للطائرات المسيرة
٠٨:١٧:٥٣ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت تايوان اليوم، أنها تعتزم نشر نظام دفاعي مضاد للطائرات المسيرة لمواجهة التهديد الصيني.

وأوضحت أنها تقترح زيادة بأكثر من 12% في الإنفاق الدفاعي والعسكري على خلفية التوتر مع الصين.

وفي معرض ردها على المناورات الصينية، عرضت تايوان أمس مقاتلتها الأكثر تطورًا، وهي طائرة حربية أمريكية الصنع من طراز “إف 16 في” مزودة بصواريخ.

واستعرضت تايوان، خلال طلعة ليلية نادرة أعقبت مناورات عسكرية غير مسبوقة أجرتها الصين قبالة سواحل الجزيرة، مهارات مقاتلتها المتطورة.

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فيما أكد وزير الدفاع الروسي، أن واشنطن تحاول تقسيم الهيكل الأمني الإقليمي في جنوب شرق آسيا وتشكيل جبهة لكبح الصين.

وكشف الجيش الأمريكي، أن الصين تُطور نوعًا جديدًا من التكنولوجيا النووية يشكل خطرًا عالميًا وتهديدًا لأمن واشنطن القومي.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن نائبة الوزير التقت السفير الصيني أمس وسنحافظ على خطوط الاتصال مع بكين مفتوحة.

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الخارجية الصينية، أن واشنطن هي التي قامت بالاستفزازات أولاً وفرضت أزمة على الشعب الصيني كان من الممكن تجنبها، مؤكدة أن واشنطن تدير دبلوماسية الزوارق الحربية على أعتاب الصين، ومع ذلك سعت لشيطنة ردود الصين المشروعة.

 

الكلمات الدلالية:
أمريكا الصين تايوان روسيا نظام دفاعي

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