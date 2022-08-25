الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
خبير طقس يزف بشرى سارة للطلاب عن أجواء بداية العام الدراسي
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خبير طقس يزف بشرى سارة للطلاب عن أجواء بداية العام الدراسي

خبير طقس يزف بشرى سارة للطلاب عن أجواء بداية العام الدراسي
٠٧:٥٤:٠٨ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قبل أيام من بداية العام الدراسي الجديد، بشّر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، الطلاب والطالبات، بأنه حسب المراصد فمن المتوقع – إن شاء الله – أن يخف الحر في النهار ويتلطف في الليل على معظم مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بفارق في درجات الحرارة عن الأيام التي سبقتها من ثلاث إلى أربع درجات، وذلك بسبب تقدم كتلة حارة لكنها أقل من سابقتها.

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وأضاف أنه من المتوقع، كذلك، أن تقل معدلات الحرارة عن معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة في النهار، حارة في النهار معتدلة فجرًا، وأن هذا سيكون واضحًا في تبرد أجهزة التكييف، حيث يطيب الليل ومناسب للكشتات في البر والاستراحات ليلًا.

وخلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، توقع الحصيني تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة، وجريان للسيول على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير ومكة والربع الخالي وغرب الوسطى وجنوب منطقة المدينة وأجزاء من عُمان واليمن، تُسبق برياح نشطة مثيرة للغبار، رياح هابطة.

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فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد، ومصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً “جدة والليث والقنفذة”.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد العام الدراسي جريان السيول حالة الطقس درجات الحرارة

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