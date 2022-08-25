الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
للمرة الأولى.. التجارة الخارجية للمملكة تتجاوز تريليون دولار خلال 6 أشهر
خبير طقس يزف بشرى سارة للطلاب عن أجواء بداية العام الدراسي
خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم طلب إعانة الدعم السنوي للجان التنمية الاجتماعية
واشنطن ترفض كل شروط طهران وتتمسك بالمسار الدبلوماسي لإتمام الاتفاق النووي
على 7 مناطق.. “الأرصاد” يتوقع تساقط أمطار وهبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار
وظائف شاغرة ببرنامج «العمل عن بُعد» التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أحدث الأخبار

للمرة الأولى.. التجارة الخارجية للمملكة تتجاوز تريليون دولار خلال 6 أشهر

للمرة الأولى.. التجارة الخارجية للمملكة تتجاوز تريليون دولار خلال 6 أشهر
٠٧:٥٩:٣٦ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تجاوزت التجارة الخارجية للمملكة، خلال النصف الأول من العام الجاري، تريليون ريال، بواقع 1.12 تريليون ريال، وذلك للمرة الأولى، بدعم من ارتفاع الصادرات النفطية 101%، عند مستوى قياسي 631 مليار ريال.

وصعدت الصادرات السلعية في النصف الأول 81%، لتسجل أعلى مستوى تاريخيًا عند 795.7 مليار ريال، وهو ما قفز بفائض الميزان التجاري 191%، ليبلغ 467.2 مليار ريال مقابل 160.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021، حسب “الاقتصادية”.

وخلال يونيو، ارتفعت التجارة الخارجية 59%، لتبلغ 207.7 مليار ريال مسجلة أعلى مستوى تاريخيًا، مقارنة بـ130.8 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بدعم زيادة الصادرات النفطية بسبب ارتفاع الأسعار.

وقفز فائض الميزان التجاري في يونيو الماضي 132.1% ليبلغ 87.8 مليار ريال، مقابل 37.8 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.

جاء ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية بوتيرة أسرع كثيرًا من زيادة الواردات في ظل صعود أسعار النفط، ما رفع قيمة الصادرات النفطية، إلى جانب تطور الصادرات غير النفطية بدعم البرامج الحكومية المحفزة.

والفائض المسجل في يونيو الماضي هو ثاني أعلى فائض تاريخيًا وفق البيانات المتاحة بعد المحقق في مايو الماضي بـ89.7 مليار ريال.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط التجارة الخارجية السعودية الصادرات السلعية للمملكة الصادرات النفطية للسعودية الميزان التجاري

مواد ذات صلة

المزيد
«أمانة الشرقية» تكشف حقيقة مقطع «البقرة النافقة» بمسلخ الدمام المركزي (فيديو)

«أمانة الشرقية» تكشف حقيقة مقطع «البقرة النافقة» بمسلخ الدمام المركزي (فيديو)

منذ 6 سنوات
“الموارد البشرية” توضح نسبة التوطين المطلوبة للتعليم الأهلي

“الموارد البشرية” توضح نسبة التوطين المطلوبة للتعليم الأهلي

منذ 3 أشهر
المخابرات الأمريكية تتوقع: السنوات الـ5 القادمة ستشهد صراعات لا مثيل لها

المخابرات الأمريكية تتوقع: السنوات الـ5 القادمة ستشهد صراعات لا مثيل لها

منذ 6 سنوات
عبر «أبشر».. 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبات دون مراجعة «المرور»

عبر «أبشر».. 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبات دون مراجعة «المرور»

منذ 4 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *