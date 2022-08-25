للمرة الأولى.. التجارة الخارجية للمملكة تتجاوز تريليون دولار خلال 6 أشهر

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تجاوزت التجارة الخارجية للمملكة، خلال النصف الأول من العام الجاري، تريليون ريال، بواقع 1.12 تريليون ريال، وذلك للمرة الأولى، بدعم من ارتفاع الصادرات النفطية 101%، عند مستوى قياسي 631 مليار ريال.

وصعدت الصادرات السلعية في النصف الأول 81%، لتسجل أعلى مستوى تاريخيًا عند 795.7 مليار ريال، وهو ما قفز بفائض الميزان التجاري 191%، ليبلغ 467.2 مليار ريال مقابل 160.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021، حسب “الاقتصادية”.

وخلال يونيو، ارتفعت التجارة الخارجية 59%، لتبلغ 207.7 مليار ريال مسجلة أعلى مستوى تاريخيًا، مقارنة بـ130.8 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بدعم زيادة الصادرات النفطية بسبب ارتفاع الأسعار.

وقفز فائض الميزان التجاري في يونيو الماضي 132.1% ليبلغ 87.8 مليار ريال، مقابل 37.8 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.

جاء ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية بوتيرة أسرع كثيرًا من زيادة الواردات في ظل صعود أسعار النفط، ما رفع قيمة الصادرات النفطية، إلى جانب تطور الصادرات غير النفطية بدعم البرامج الحكومية المحفزة.

والفائض المسجل في يونيو الماضي هو ثاني أعلى فائض تاريخيًا وفق البيانات المتاحة بعد المحقق في مايو الماضي بـ89.7 مليار ريال.