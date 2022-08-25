خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم طلب إعانة الدعم السنوي للجان التنمية الاجتماعية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات تقديم طلب إعانة الدعم السنوي للجان التنمية الاجتماعية، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هذه الخدمة الإلكترونية تُمكن لجان التنمية من تقديم طلب للحصول على إعانة الدعم السنوي للجان التنمية الاجتماعية، حسب الشروط والضوابط.

* الخطوات:

1 – تفضل بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية.

2 – اضغط على “خدمات إلكترونية”.

3 – اختر خدمة “إعانة الدعم السنوي للجان التنمية الاجتماعية” من بين قائمة الخدمات المتاحة.

4 – املأ البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.

5 – وافق على الشروط والأحكام.

6 – قدم الطلب.

* المتطلبات:

1 – في حال وجود طلب إعانة سنوية سابق للسنة المالية نفسها تحت المعالجة، لا يستطيع المفوض تقديم طلب آخر.

2 – يجب أن يكون للجنة رقم حساب رئيس “آيبان”.

3 – في حال وجود طلب إعانة سنوية سابق للسنة المالية نفسها قد تم اعتماده والموافقة عليه، لا يستطيع المفوض تقديم طلب آخر.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم ” 19911 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 4 خطوات لإضافة وتسجيل السلوك والمواظبة للطلاب

خدمة اليوم.. 3 خطوات مهمة لمساعدة الباحثين عن العمل من حملة الثانوية