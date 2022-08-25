واشنطن ترفض كل شروط طهران وتتمسك بالمسار الدبلوماسي لإتمام الاتفاق النووي

تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة الخارجية الأمريكية على تمسكها بالمسار الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، معتبرة أنه “الخيار الأفضل لتقييد برنامج إيران النووي”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، إن العودة المتبادلة للاتفاق النووي مع إيران تصب في مصلحة الولايات المتحدة، حسب تصريحات لـ”العربية”.

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وتسلمت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، الرد الأمريكي على ملاحظاتها بشأن الاتفاق النووي، التي قدّمتها رداً على المقترح الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، في بيان، إن طهران تلقت هذا المساء عبر المنسق الأوروبي، رد الحكومة الأمريكية على ردها بشأن الاتفاق.

كما أشار إلى أن بلاده تدرس الرد الأمريكي لتبلغ المنسق الأوروبي بالنتيجة بعد إنهاء مراجعتها.

ورفضت واشنطن كل الشروط الإضافية التي ناشدت بها طهران في ردها على المقترح الأوروبي، مشددة على ألا يتجاوز تخصيب إيران لليورانيوم أكثر من 4%، وكذلك طالبت برفع أي قيود إيرانية على المفتشين الدوليين.