أكثر من 10 آلاف ريال.. رسوم أغلب المدراس الأهلية بالمملكة

تواصل ـ فريق التحرير:

في دراسة حديثة أعدتها اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي، أكدت أن 94 % من المدارس الأهلية في المملكة تتقاضى رسومًا تتجاوز الـ10 آلاف ريال.

فيما كشفت الدراسات أن هذا العدد المهول يقابله 6 % فقط منها تتقاضى أقل من 10 آلاف، حيث تتحصل 40 % من المدارس الأهلية على رسوم تتراوح بين 10 آلاف و 20 ألف ريال؛ حسب صحيفة “الوطن”.

جاءت الدراسة التي أعدها مجلس الغرف بالمملكة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة؛ تحت عنوان «دراسة الوضع الراهن لقطاع التعليم الأهلي والعالمي في المملكة»، أن 63% من المدارس الأهلية تعتمد منهج المملكة، فيما تعتمد 33 % من المدارس المنهج الأمريكي، و 17 % تعتمد المنهج البريطاني.

وبحسب الدراسة، فقد أتت رسوم المدارس الأهلية كالتالي:

ـ أقل من 10 آلاف (%6)

ـ 10 آلاف – 20 ألفا (%40)

ـ 20 ألفا – 30 ألفا (%27)

ـ 30 ألفا – 40 ألفا (%11)

ـ 40 ألفا – 50 ألفا (%7)

ـ 50 ألفا – 75 ألفا (%5)

ـ أكثر من 75 ألفا (%4)