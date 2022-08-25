الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مجلس الضمان الصحي: التأمين يشمل علاج حالات الإعاقة حتى 100 ألف ريال
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محليات

مجلس الضمان الصحي: التأمين يشمل علاج حالات الإعاقة حتى 100 ألف ريال

مجلس الضمان الصحي: التأمين يشمل علاج حالات الإعاقة حتى 100 ألف ريال
٠٣:١٧:٤١ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس الضمان الصحي، أن التأمين الصحي يشمل علاج حالات الإعاقة بحد أقصى 100 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.

وأوضح المجلس عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أنه من خلال سلسلة من المبادرات والاصلاحات بالقطاع؛ لأن يكون جهة رائدة عالمياً في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية، من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.

في سياق متصل، يواكب تدشين الهوية الجديدة للمجلس إستراتيجية لمواءمة رؤية المملكة 2030 من خلال حزمة برامج ومبادرات، شملت إطلاق العقد الموحد لشركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية التأمينية.

كما تم إطلاق مركز الصلح المعتمد من وزارة العدل لتوفير بيئة مناسبة للأطراف المتنازعة مع الحرص على الخصوصية الكاملة للتفاوض وتقريب وجهات النظر.

الكلمات الدلالية:
التأمين التأمين الصحي حالات الإعاقة مجلس الضمان الصحي

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