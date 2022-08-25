على المكشوف.. مليشيا الحوثي تطلق النار على أحد قادتها

تواصل ـ فريق التحرير:

ضمن حرب السيطرة والنفوذ بين قيادات مليشيا الحوثي، لقي قيادي حوثي مصرعه في محافظة عمران على يد أحد مسلحي المليشيا.

وقتل القيادي الحوثي “حيدر سعيد” أثناء مروره، على متن سيارته في منطقة حوث شمالي عمران؛ حسبما أفادت مصادر محلية.

ويعد مقتل “حيدر سعيد” مسؤول حشد أبناء القبائل إلى جبهات الحدود مع المملكة، دليلا قاطعا على تصاعدت الخلافات بين قيادات الجماعة.

يأتي هذا عقب ما تم تداوله مؤخرا أيضا من انقسام حوثي حول تقسيم مقتنيات القصر الرئاسي المسروقة للرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح.