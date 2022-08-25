الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
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الطفل

مع اقتراب العودة للمدارس.. 4 خطوات لتعزيز صحة طفلك النفسية

مع اقتراب العودة للمدارس.. 4 خطوات لتعزيز صحة طفلك النفسية
٠٣:١٦:٣٣ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة الآباء والأمهات باتباع مجموعة من الخطوات التي يجب القيام بها في المنزل؛ لتعزيز الصحة النفسية لدى الأطفال.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن اعتبار هذه الخطوات بمثابة حصص تشابه تلك التي يحصلون عليها بالمدرسة، مع اقتراب العودة للمدارس.

وتشمل هذه الخطوات:

– قضاء ولي الأمر لمدة زمنية للحوار مع الطفل

– مشاركته في حل ما يصعب عليه

– تفهم الصعوبات التي تواجهه

– تشجيعه على العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الأصدقاء.

كما أكدت وزارة الصحة على أهمية اكتشاف مواطن القوة والضعف لدى الطفل، والسعي في تعزيزها أو إصلاحها، بالإضافة إلى الحرص على غرس التفكير الإيجابي لديه.

الكلمات الدلالية:
الأطفال الصحة النفسية للطفل العودة للمدارس وزارة الصحة

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