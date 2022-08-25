سرقات قصر «علي صالح» تفضح مليشيا الحوثي

تواصل ـ فريق التحرير:

كانت سرقات قصر الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح؛ سببا في خلافات كبيرة بين القيادات الحوثية حول أهمية المسروقات الموزعة بينهم بشكل عشوائي.

وبحسب المصادر، فالبعض حصل على مسروقات ثمينة والآخر لم يكن نصيبه ذا قيمة عالية من مقتنيات قصر الرئيس الذي قتل على أيدي الحوثيين والإيرانيين داخل منزله في الثنية عام 2017 بالعاصمة صنعاء.

وفيما يشبه النكتة؛ طالبت قيادات حوثية بإعادة كل المسروقات لتقسم من جديد بينهم بالتساوي، وهو ما رفضه بعض القيادات الكبيرة، بل وقاموا بتراشق التهم على اختلاف قيمة وأهمية السرقات.

كما فشلت كل المساعي والوساطات الكبيرة في الوصول إلى حلول بينهم لتوزيع تلك المقتنيات.

على إثر ذلك حصلت مواجهات خشنة بين أطراف الخلاف والتدخل من جانب البعض لتهدئة الموقف ومحاولة وضع الحلول، إلا أن كل المحاولات للتسوية فشلت ورفضت قيادات حوثية قبول أي صلح في الأمر إلا بإعادة جميع المسروقات للتوزيع من جديد.

صورة للدمار والخراب – منزل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح

