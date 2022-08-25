الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
سرقات قصر «علي صالح» تفضح مليشيا الحوثي
تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس
الرئيس التنفيذي لـ«رؤى المدينة»: المشروع سيوفر 93 ألف وظيفة ويضيف 140 مليار ريال للناتج المحلي
لأول مرة عالمياً.. وزير للقهوة في هذه الدولة
سحب تراخيص 9 مكاتب استقدام وإيقاف نشاط 17 مكتباً.. تعرف على السبب
الصين تعلن التنازل عن بعض مستحقاتها لدى 17 دولة إفريقية

دولي

سرقات قصر «علي صالح» تفضح مليشيا الحوثي

سرقات قصر «علي صالح» تفضح مليشيا الحوثي
٠٣:٠٠:٢٦ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كانت سرقات قصر الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح؛ سببا في خلافات كبيرة بين القيادات الحوثية حول أهمية المسروقات الموزعة بينهم بشكل عشوائي.

وبحسب المصادر، فالبعض حصل على مسروقات ثمينة والآخر لم يكن نصيبه ذا قيمة عالية من مقتنيات قصر الرئيس الذي قتل على أيدي الحوثيين والإيرانيين داخل منزله في الثنية عام 2017 بالعاصمة صنعاء.

وفيما يشبه النكتة؛ طالبت قيادات حوثية بإعادة كل المسروقات لتقسم من جديد بينهم بالتساوي، وهو ما رفضه بعض القيادات الكبيرة، بل وقاموا بتراشق التهم على اختلاف قيمة وأهمية السرقات.

كما فشلت كل المساعي والوساطات الكبيرة في الوصول إلى حلول بينهم لتوزيع تلك المقتنيات.

على إثر ذلك حصلت مواجهات خشنة بين أطراف الخلاف والتدخل من جانب البعض لتهدئة الموقف ومحاولة وضع الحلول، إلا أن كل المحاولات للتسوية فشلت ورفضت قيادات حوثية قبول أي صلح في الأمر إلا بإعادة جميع المسروقات للتوزيع من جديد.

صورة للدمار والخراب – منزل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح

صورة للدمار والخراب – منزل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح
الكلمات الدلالية:
الخلافات بين الحوثيين عبد الله صالح قصر صالح

مواد ذات صلة

المزيد
3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود بعد صعود النفط عالميّاً

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود بعد صعود النفط عالميّاً

منذ 3 سنوات
أول دولة عربية تعلن تأييد قرارات «بوتين»

أول دولة عربية تعلن تأييد قرارات «بوتين»

منذ 6 أشهر
اليمن يطالب بتحقيق أممي بعد ظهور مساعدات دولية بحوزة ميليشيا الحوثي

اليمن يطالب بتحقيق أممي بعد ظهور مساعدات دولية بحوزة ميليشيا الحوثي

منذ سنتين
شاهد.. آثار الدمار بمركز تسوق ضخم في كييف بعد القصف الروسي

شاهد.. آثار الدمار بمركز تسوق ضخم في كييف بعد القصف الروسي

منذ 5 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *