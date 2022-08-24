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لأول مرة عالمياً.. وزير للقهوة في هذه الدولة
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منوعات

لأول مرة عالمياً.. وزير للقهوة في هذه الدولة

لأول مرة عالمياً.. وزير للقهوة في هذه الدولة
٠٢:١٨:٢٨ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في سابقة هي الأولى على مستوى العالم، قرر رئيس وزراء دولة بابوا غينيا الجديدة تعين وزير جديد بمسمى “وزير القهوة”.

وأوضحت صحيفة الغارديان، أن المنصب الجديد يُبرهن على التزام الحكومة توسيع الصناعات الزراعية الأساسية، وفقاً لرئيس الوزراء جيمس مارابي، الذي أُعيد انتخابه مطلع الشهر الجاري، في انتخابات شابها العنف ومزاعم تزوير الأصوات.

رئيس الوزراء، جيمس مارابي

وتفصيلاً عين مارابي وزيراً لزيت النخيل، للمرة الأولى، موضحا “التشكيل الوزاري الجديد المكون من 33 وزيراً حيث تركز التعيينات الجديدة على الزراعة بشكل بارز للغاية، وذلك بهدف تحقيق النمو الزراعي في البلاد”.

يذكر أن بابوا غينيا الجديدة اشتهرت بإنتاج وتصدير القهوة في السنوات الأخيرة عالمياً، حيث بدأت المقاهي في أستراليا والولايات المتحدة واليابان تقديم القهوة بعد استيرادها من دولة بابوا غينيا.

 

الكلمات الدلالية:
القهوة بابوا غينيا سابقة عالمية وزير القهوة

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