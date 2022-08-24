سحب تراخيص 9 مكاتب استقدام وإيقاف نشاط 17 مكتباً.. تعرف على السبب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مساء أمس الأربعاء، سحب تراخيص 9 مكاتب استقدام وإيقاف نشاط 17 مكتباً.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أن سحب التراخيص وإيقاف النشاط، لمكاتب الاستقدام، تم سبب مخالفتهم أنظمة ولوائح نظام العمل.

وأشارت وزارة الموارد البشرية، أن هذه المخالفات تم رصدها خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري.