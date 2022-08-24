الصين تعلن التنازل عن بعض مستحقاتها لدى 17 دولة إفريقية

تواصل- واس:

أعلنت الصين إلغاء بعض مستحقاتها من الديون على 17 دولة أفريقية.

جاء هذا في الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمام وزراء وممثلين عن دول أفريقية خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي عقد عن بعد عن تخصيص احتياطات لدى الصين في صندوق النقد الدولي لصالح دول القارة.

ويتعلق القرار بإلغاء 23 قرضاً من دون فائدة على 17 دولة أفريقية تأخر أجل تسديدها عام 2021، ولم توضح الصين حجم الديون التي سيتم شطبها ولا أسماء الدول المعنية بالقرار.