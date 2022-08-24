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تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس
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محليات

تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس

تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس
٠٢:٥٣:١٧ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 27 محرم 1444 هجرية، الموافق 25 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:55 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:33 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 27 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:44

المدينة – 4:40

الرياض – 4:11

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:23

المدينة – 12:24

الرياض – 11:56

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:47

المدينة – 3:53

الرياض – 3:25

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:44

المدينة – 6:47

الرياض – 6:19

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:14

المدينة –  8:17

الرياض – 7:49

الكلمات الدلالية:
الصلاة المملكة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

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