تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 27 محرم 1444 هجرية، الموافق 25 أغسطس 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:55 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:33 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 27 محرم 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:44
المدينة – 4:40
الرياض – 4:11
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:23
المدينة – 12:24
الرياض – 11:56
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:47
المدينة – 3:53
الرياض – 3:25
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:44
المدينة – 6:47
الرياض – 6:19
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:14
المدينة – 8:17
الرياض – 7:49