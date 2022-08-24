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«الصلاة وصلة الرحم».. وصية مؤثرة من أب لأبنائه على فراش الموت بالمستشفى (فيديو)
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«الصلاة وصلة الرحم».. وصية مؤثرة من أب لأبنائه على فراش الموت بالمستشفى (فيديو)

«الصلاة وصلة الرحم».. وصية مؤثرة من أب لأبنائه على فراش الموت بالمستشفى (فيديو)
١٢:٣٥:٣٧ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر يوثق لحظة كتابة أحد المواطنين لوصيته أثناء مرضه على سرير المستشفى.

ويظهر الفيديو تصوير أحد أبناء الراحل- رحمه الله- الذي مات بعد أيام قليلة من كتابة وصيته، وهو يدوّن الوصية على أحد أغلفة الدواء.

وأظهرت الوصية أن الراحل رحمه الله، شدد في وصيته على أولاده بأن يحافظوا على الصلاة وأن يبروا أمهم وأختهم وأن لا يتفرقوا من بعد وفاته.

 

وعلق البعض على الوصية التي نشرها أبنائه بعد وفاته إلى جانب صورة من جثمانه ملفوفًا في الكفن بعد الغسل، قائلين :” َنِعْمَ الوصية،وَنِعْمَ المُوصي.. الوصية بتقوى الله والعناية بالصلاة بالمحافظة عليها، والبِرّ بالوالدة والشفقة على الأخوات والاجتماع وعدم الفرقة”.

ونالت الوصية على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا للراحل جميعًا بالرحمة والمغفرة.

الكلمات الدلالية:
الصلاة بر الأم وصية وفاة مواطن

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