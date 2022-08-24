15 قتيلا و50 جريحا بقصف روسي على محطة قطارات في أوكرانيا

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، عن ارتفاع حصيلة القصف الروسي على محطة قطارات وسط البلاد إلى 22 قتيلا، و50 جريحا.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي لمجلس الأمن، إن على روسيا التوقف عن “الابتزاز النووي”، وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية لقصف منتظم من بسبب استمرار آلة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، روسيا إلى نزع السلاح من المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

بدورها ووصفت الإدارة المدنية والعسكرية لمنطقة زابوروجيه هذه الدعوة بأنها غير مسؤولة، لأن الجيش الروسي يضمن سلامة محطة الطاقة النووية، حسب قولها.