الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
15 قتيلا و50 جريحا بقصف روسي على محطة قطارات في أوكرانيا
«الصلاة وصلة الرحم».. وصية مؤثرة من أب لأبنائه على فراش الموت بالمستشفى (فيديو)
تحرير طفلة كويتية من يد الايرانيين
أمريكا: أسلحة ضمن حزمة المساعدات الجديدة لن تصل أوكرانيا قبل ثلاث سنوات
أتوبيس مع شاحنة نقل بضائع.. وفاة اثنين وإصابة 13 في حادث مروع على طريق الطائف- الرياض
لمختلف المؤهلات.. فرص وظيفية عديدة في «البحر الأحمر للتطوير»

دولي

15 قتيلا و50 جريحا بقصف روسي على محطة قطارات في أوكرانيا

15 قتيلا و50 جريحا بقصف روسي على محطة قطارات في أوكرانيا
١٢:٥٤:١٨ ص، الخميس، ٢٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، عن ارتفاع حصيلة القصف الروسي على محطة قطارات وسط البلاد إلى 22 قتيلا، و50 جريحا.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي لمجلس الأمن، إن على روسيا التوقف عن “الابتزاز النووي”، وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية لقصف منتظم من بسبب استمرار آلة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، روسيا إلى نزع السلاح من المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

بدورها ووصفت الإدارة المدنية والعسكرية لمنطقة زابوروجيه هذه الدعوة بأنها غير مسؤولة، لأن الجيش الروسي يضمن سلامة محطة الطاقة النووية، حسب قولها.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة الرئيس الأوكراني زيلينسكي محطة قطارات محطة قطارات دنيبرو

مواد ذات صلة

المزيد
(بالفيديو) قوات الأسد تجبر ضابطا منشقا على قول: لا إله إلا الأسد

(بالفيديو) قوات الأسد تجبر ضابطا منشقا على قول: لا إله إلا الأسد

منذ 11 سنة
متحدث الجيش اليمني: خطة جديدة لتحرير «الحديدة» من الانقلابيين

متحدث الجيش اليمني: خطة جديدة لتحرير «الحديدة» من الانقلابيين

منذ 5 سنوات
«رويترز» تكشف مفاجأة صادمة: القيادة اللبنانية تسلمت تحذيرات من خطورة «النترات» قبل انفجارها

«رويترز» تكشف مفاجأة صادمة: القيادة اللبنانية تسلمت تحذيرات من خطورة «النترات» قبل انفجارها

منذ سنتين
رويترز: كتائب عبدالله عزام المرتبطة بالقاعدة تتبنى تفجيري بيروت

رويترز: كتائب عبدالله عزام المرتبطة بالقاعدة تتبنى تفجيري بيروت

منذ 9 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *