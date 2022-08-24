أتوبيس مع شاحنة نقل بضائع.. وفاة اثنين وإصابة 13 في حادث مروع على طريق الطائف- الرياض

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كشف المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، تفاصيل حادث مروري مروع وقع بطريق الرياض مركز المويه ومركز ظلم، لباص مع شاحنة نقل بضائع، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة 13 آخرين.

وأوضح “الحميدان”- حسب عكاظ- أنه ورد إلى مركز إدارة الأزمات والكوارث والنقل الطبي بالطائف في تمام الساعة 3م بلاغ من عمليات الهلال الأحمر، بالحادث المذكور، وعليه تم رفع الجاهزية بمستشفيي ظلم والمويه وتفعيل المستوى الثاني من إدارة الحدث بالمركز، وتوجهت القيادة الميدانية بقيادة مدير إدارة الطوارئ لموقع الحادث، وتم الدعم بـ8 فرق إسعافية.

فيما أوضحت هيئة الهلال الأحمر أن غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغا على الرقم ٩٩٧ الساعة ٢:٥٣م يفيد بوجود حادث مركبة من نوع باص على متنها عدد من الركاب، اصطدمت بشاحنة نقل بضائع.

وعلى الفور تم توجيه ١١ فرقة إسعافية من الهيئة، وعند وصول أول فرقة وبعد الفرز تبيّن وجود ١٣ حالة ما بين رجال ونساء وطفلين تعرضوا لإصابات من متوسطة إلى خطيرة، ووفاة حالتين بموقع الحادث رحمهما الله.

وعليه تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، ونقلهم على الفور بعد التنسيق إلى مستشفى المويه ومستشفى ظلم، لإكمال العلاج اللازم.

وتبين حدوث اصطدام باص يقل عددا من الركاب من جنسية خليجية بشاحنة على طريق الطائف/الرياض، تحديداً بعد كبري النصايف باتجاه الطائف، خلّف وراءه إصابات ووفيات.