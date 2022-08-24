أمريكا: أسلحة ضمن حزمة المساعدات الجديدة لن تصل أوكرانيا قبل ثلاث سنوات

تواصل- فريق التحرير:

كشف نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال، عن مفاجأة بشأن حزمة المساعدات الأخيرة التي أعلن عنها البيت الأبيض أمس الأربعاء لأوكرانيا، مشيرًا إلى أنها تتضمن أسلحة لن تصل إلى كييف قبل 3 سنوات.

وقال “كال”، خلال مؤتمر صحفي، : “أما أنظمة الأسلحة الواردة في هذه الحزمة، فنتحدث عن الأنظمة التي سيستغرق توقيع العقود بشأنها أشهرا”.

وتابع: “قبل أن تصل إلى أوكرانيا ستمر في بعض الحالات سنة واحدة وبعض الحالات الأخرى سنتان أو ثلاث”.

وأشار إلى أن حزمة المساعدات الجديدة محسوبة على الأمد الطويل، ويجب أن تدعم كييف خلال السنوات القادمة.

واعتبر أن الأولوية تتمثل في تزويد أوكرانيا بصواريخ GMLRS الموجهة لأنظمة HIMARS لردع القوات الروسية.