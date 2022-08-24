تحرير طفلة كويتية من يد الايرانيين

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف العميد البحري، جابر دشتي، مدير ادارة التشكيلات البحرية في خفر السواحل الكويتية، أنه خلال توقيفه لأحد قوارب تجار المخدرات؛ تم العثور على طفلة كويتية.

ويسرد العميد دشتي في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه هو والفريق الذي معه صدموا من وجود طفلة كويتية مختطفة كرهينة لدى هؤلاء المهربين، عمرها 8 سنوات.

وعادة ما يثير الإيرانيون اللغط والمشاكل في الكويت؛ فقبل أسبوعين كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن إبعاد وترحيل إيراني من الكويت مدى الحياة، ولم تكشف الوزارة من خلال بيانها عن اسم الشاب الإيراني.

وأكدت الوزارة أن سبب ترحيل الشاب الايراني مدى الحياة، على خلفية ظهوره في إحدى البثوث عبر تطبيق “تيك توك“، يحرض على القتل، وأبدى سعادته من قتل المسلمين من أهل السنة.