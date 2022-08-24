الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لمختلف المؤهلات.. فرص وظيفية عديدة في «البحر الأحمر للتطوير»
كل ما تريد معرفته عن الجامعة السعودية الإلكترونية.. شروط ورابط التقديم
ما هي عقوبة الخلوة غير الشرعية في النظام؟.. محامي يرد
مأساة في المغرب.. كلاب تنهش طبيبة فرنسية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة
شاهد.. أمطار غزيرة وبرق يضيء سماء الليث
مقطع أثار ضجة بمواقع التواصل.. مسنة تتعرض للضرب القاسي في بيروت

فرص

لمختلف المؤهلات.. فرص وظيفية عديدة في «البحر الأحمر للتطوير»

لمختلف المؤهلات.. فرص وظيفية عديدة في «البحر الأحمر للتطوير»
١١:٥٨:١٢ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير – (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أختصاصي تجاري.

مساعد مدير تجاري.

مدير تجاري أول.

مدير الهندسة المعمارية.

مدير معماري مشارك.

مدير نمذجة معلومات البناء.

مدير تخطيط أول.

المدير التجاري.

مدير معماري مشارك.

منسق المشروع.

مدير الإنشاءات.

مدير الهندسة المعمارية.

مدير الهندسة المعمارية.

مدير شريك أول Onboarding.

مدير التطوير.

مدير الإنشاءات.

مهندس تخطيط أول.

مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية.

مدير التخطيط.

التيسير الأول ومدير مستوى الخدمة.

مدير أول سلامة وأمن المطارات.

مدير تجاري أول.

مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية.

مخرج تجاري.

مدير المشروع.

مدير مشروع معاون,

مساعد مدير البناء.

كبير أخصائي إدارة الأداء.

مدير إنشاءات أول.

وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
البحر الأحمر شركة البحر الأحمر فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف شاغرة بـ«التدريب التقني».. تعرَّف على التفاصيل

وظائف شاغرة بـ«التدريب التقني».. تعرَّف على التفاصيل

منذ 5 سنوات
وظائف أكاديمية شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم للتقنية

وظائف أكاديمية شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم للتقنية

منذ 7 سنوات
فتح باب القبول والتسجيل في معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية

فتح باب القبول والتسجيل في معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية

منذ 7 سنوات
بـ «ماركو».. وظائف هندسية وفنية لحملة الدبلوم فأعلى

بـ «ماركو».. وظائف هندسية وفنية لحملة الدبلوم فأعلى

منذ 8 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *