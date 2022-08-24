ما هي عقوبة الخلوة غير الشرعية في النظام؟.. محامي يرد

تواصل- فريق التحرير:

رد المحامي زياد الشعلان، على سؤال مفاده ” الخلوة الغير شرعية كم سجنها وهل يسجلونها بملفي؟”.

وأجاب “الشعلان”، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” ، قائلًا :” الخلوة غير الشرعية الحكم فيها تعزير مرسل يحدده ناظر القضية وتختلف من قضية لأخرى حسب ملابسات وظروف كل قضية”.

وتابع:”من حيث تسجيلها يعتمد الآن على منطوق الحكم الصادر ضده، والآن تسجل سابقة، وإذا ما انطبقت عليه شروط تسجيل السابقة فتسجل بالحالة الجنائية”.