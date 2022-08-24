الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
ما هي عقوبة الخلوة غير الشرعية في النظام؟.. محامي يرد
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ما هي عقوبة الخلوة غير الشرعية في النظام؟.. محامي يرد

ما هي عقوبة الخلوة غير الشرعية في النظام؟.. محامي يرد
١١:٣٣:٢٧ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

رد المحامي زياد الشعلان، على سؤال مفاده ” الخلوة الغير شرعية كم سجنها وهل يسجلونها بملفي؟”.

وأجاب “الشعلان”، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” ، قائلًا :” الخلوة غير الشرعية الحكم فيها تعزير مرسل يحدده ناظر القضية وتختلف من قضية لأخرى حسب ملابسات وظروف كل قضية”.

وتابع:”من حيث تسجيلها يعتمد الآن على منطوق الحكم الصادر ضده، والآن تسجل سابقة، وإذا ما انطبقت عليه شروط تسجيل السابقة فتسجل بالحالة الجنائية”.

الكلمات الدلالية:
الخلوة غير الشرعية تيك توك عقوبة الخلوة الشرعية محامي

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