كل ما تريد معرفته عن الجامعة السعودية الإلكترونية.. شروط ورابط التقديم

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الجامعة السعودية الإلكترونية هي مؤسسة تعليمية حكومية تعمل علي تقديم التعليم العالي والتعلم مدى الحياة لجميع الأفراد داخل المملكة.

ويتم التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية في جميع مراحل البكالوريوس والدراسات العليا بعدد كبير من البرامج التي تقدمها الجامعة مثل برامج كِلْيَة العلوم الإدارية والمالية وبرامج كِلْيَة الحوسبة والمعلوماتية وبرامج كِلْيَة العلوم الصحية والبرامج الخاصة بكلية العلوم والدراسات النظرية، وعدد آخر من البرامج.

شروط التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية

1- يحب توافر هُوِيَّة نظامية سارية المفعول لكل متقدم.

2- يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة لدي الجامعة حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- لا يشترط قَبُول الطالب أو الطالبة في الجامعة توافر سنوات محددة للتخرج سواء من من الثانوية العامة أو ما يعادلها.

4- يجب أداء اختبار القدرات العامة وفق مدة الصَّلاحِيَة الخاصة بالاختبارات المعيارية الذي يخص اختبار القدرات العامة بناءً علي ما يتم تحديده من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب.

5- يجب علي كل متقدم أداء الاختبار الخاص باللغة الإنجليزية STEP أو IELTS.

6- كِلْيَة العلوم الصحية تشترط بأنها لا تقبل إلا الخريجين الخاص بالمسار العلمي فقط.

7- سوف يكون القبول تنافسياً وفق النسبة الموزونة.

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خطوات التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية

– يجب أن يتم الدخول على بوابة القبول بموقع الجامعة من خلال الرابط التالي (https://info.seu.edu.sa/).

– يجب الاطلاع إلى كافة التخصصات المتاحة للتقديم بفروع الجامعة والتعرف علي شروط القبول.

– تسجيل البيانات المطلوبة عن طريق رابط التقديم بكل بدقة وبشكل صحيح.

– إدراج عدد (4) رغبات كحد أقصى مع ضرورة التأكد من أن يتم ترتيب الرغبات بعناية ودقة.

– التأكد من إتمام تقديم الطلب الخاص بالقبول.

– يجب علي المتقدم أن يقوم بمراجعة الجدول الزمني الذي يخص مرحلة القبول من أجل التعرف علي المواعيد الخاص ببدء التقديم وإغلاق البوابة، والتعرف علي موعد إعلان النتائج وآخر موعد للنتائج الخاصة بالقبول.

– يتطلب من كل متقدم متابعة حالة الطلب في منصة القبول بشكل دائم.

– عند انتهاء المدة التي يتم تحديدها للتقديم الإلكتروني، سوف يتم القبول عن طريق المفاضلة بناءً علي المعايير الخاصة بالقبول وحسب ترتيب الرغبات بين جميع المتقدمين.

– بعد أن يتم إعلان نتائج القبول المبدئي، يجب أن يتم سداد الرسوم وإتمام باقي الإجراءات من أجل الحصول على القبول النهائي.

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