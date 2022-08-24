الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أمطار غزيرة وبرق يضيء سماء الليث
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شاهد.. أمطار غزيرة وبرق يضيء سماء الليث

شاهد.. أمطار غزيرة وبرق يضيء سماء الليث
١١:١٨:١٥ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة وبروق شديدة أضاءت سماء محافظة الليث، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومنطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً (جدة، الليث، القنفذة).

وكذلك تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق ومنطقة المدينة المنورة وكذلك طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان.

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار الليث البرق الليث

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