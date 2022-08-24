مأساة في المغرب.. كلاب تنهش طبيبة فرنسية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

تواصل- فريق التحرير:

تعرضت طبيبة فرنسية في المغرب إلى هجوم من كلاب ضالة في الشارع أودى بحياتها، في مشهد مأساوي.

وحسب صحيفة هسبريس المغربية، لقيت الطبيبة حتفها متأثرة بعضات الكلاب بجماعة العركوب ضواحي الداخلة في المغرب.

من جانبها بعثت الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وعلاج الآلام ببرقية تعزية إلى نظيرتها الفرنسية، في وفاة البروفيسورة، صوفيا حمادة، 44 سنة، التي رحلت خلال زيارتها للمغرب متأثرة بعضات مجموعة من الكلاب الضالة خلال حلولها بالمملكة لقضاء عطلتها السنوية.

وقالت برقية التعزية: “لقد تلقينا بحزن وأسى شديدين وفاة زميلتنا البروفيسورة، صوفيا حمادة، أخصائية التخدير والإنعاش”. كما استحضرت الخصال الإنسانية والمهنية التي تتحلى بها المواطنة الفرنسية الراحلة.