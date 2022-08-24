تخريب مساجد وحرق مصاحف .. بيان عاجل من شرطة سلطنة عمان

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديوهات توثق أعمال تخريبية في عدد من المساجد في سلطنة عمان، ما أثار حالة من الغضب.

وأظهرت الصور حرق مساجد وقطع كابلات الكهرباء عن هذه المساجد، مما دعا الجميع إلى مطالبة الشرطة بالتحرك وسرعة ضبط المخربين.

وبعد ساعات قليلة، أصدرت شرطة سلطنة عمان بيانًا عاجلًا أكدت فيه الإطاحة بالمخربين.

وقالت الشرطة السلطانية في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” تمكنت قيادة شرطة محافظة الداخلية من ضبط المتهمين المتورطين في قضايا تخريب عدد من المساجد في ولاية نزوى بمنطقة طيمسا، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

وأشاد النشطاء بسرعة ضبط الجناة، مطالبين بكشف هويتهم، فيما أكد البعض أنه من المؤكد أنهم ليسوا مواطنين مع المطالبة بتوقيع أقسى عقوبة عليهم.