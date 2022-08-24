مقطع أثار ضجة بمواقع التواصل.. مسنة تتعرض للضرب القاسي في بيروت

تواصل ـ فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو في لبنان زلزل مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث وثق الفيديو اعتداء امرأة على عجوز مسنة في بيروت، على يد ابنتها التي تسكن معها في نفس المنزل.

وبحسب الفيديو الذي التقطه شخص من نافذة بالجهة المقابلة من الشارع، تظهر السيدة المسنة وهي تجلس على كرسي داخل شقة، قبل أن تقف لتسير بضعة خطوات، ليأتي المشهد الصادم حينها، باقتراب امرأة منها من الخلف وقيامها بالاعتداء عليها بالضرب، وإعادتها للكرسي.

وبسبب الفيديو الذي انتشر بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي حدث ذهول مدو في لبنان لكثير من المستخدمين، الذين طالبوا القوى الأمنية بالتحرك سريعا، وإلقاء القبض على المرأة التي اعتدت على تلك العجوز المسنة.

كما تواصل العديد من المستخدمين مع شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، وطالبوا القوى الأمنية بإلقاء القبض على المرأة التي تعاملت بعنف مع السيدة المسنة.

ونقلت وكالة “سكاي نيوز” عن الناشطة الاجتماعية اللبنانية، ريموندا صالح، أن “المسنة تعرضت للضرب من قبل ابنتها، التي تسكن معها في المنزل”.

وقالت صالح: “وصلتنا شكاوى متكررة حول تعنيف هذه السيدة المسنة بإحدى الشقق السكنية في العاصمة بيروت، وتحديدا في حي رأس النبع، إلا أننا رفضنا التحرك قبل وجود ما يثبت ذلك، إلى أن حصلنا على هذا الفيديو من قبل أحد سكان المبنى المقابل، والذي يوثق الاعتداء”.

وأضافت صالح: “من المؤسف أننا اكتشفنا أن المعتدية هي ابنة المرأة المسنة، وسرعان ما أبلغنا وسائل الإعلام وقوى الأمن الداخلي بالأمر”.

كما نقلت صالح عن شهود عيان في منطقة رأس النبع، أن “صاحبة المنزل رفضت مواجهة وسائل الإعلام، وأقفلت الباب في وجه كل من حاول التواصل معها”.

يقول شاهد عيان من سكان المبنى الذي تسكن فيه المرأة المسنة المعنفة (وهو مبنى خاص للعائلة)، أن “الأم تسكن عند ابنتها في الطابق الثالث من عمارة تملكها العائلة، قدمتها الأم لابنتها المعتدية وسجلتها باسمها”.

وأضاف الشاهد: “الابنة التي تعنف أمها لديها 3 أشقاء، أحدهم خارج البلاد، وحين علموا بما يجري أصيبوا بالصدمة لما تقوم به شقيقتهم الوحيدة”.