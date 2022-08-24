غارات أمريكية على منشآت للحرس الثوري الإيراني في سوريا

تواصل- وكالات:

أعلن الجيش الأمريكي، عن شن غارات جوية بأمر من الرئيس جو بايدن في شرق سوريا، استهدفت منشآت تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقال مصدر عسكري أمريكي، إن العملية تأتي في وقت تتركّز الأنظار على واشنطن التي ينتظر بأن تقدّم ردّها الرسمي على تعديلات طلبت إيران إدخالها على مقترح أوروبي يهدف لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) الكولونيل جو بوتشينو في بيان: إن الضربات في محافظة دير الزور «استهدفت منشآت بنى تحتية تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني».

وأفاد بوتشينو بأن هذه «الضربات الدقيقة تهدف إلى الدفاع عن وحماية القوات الأمريكية من هجمات على غرار تلك التي نفّذتها مجموعات مدعومة من إيران في 15اغسطس ضد عناصر من الولايات المتحدة عندما استهدفت مسيّرات موقعًا للقوات المناهضة للجهاديين بقيادة الولايات المتحدة من دون التسبب بسقوط ضحايا».

وأكد في البيان- وفقًا لـ سي إن إن- أن «الرئيس بايدن أعطى التوجيهات بشن هذه الضربات». وأوضح الكولونيل بشكل منفصل أن ضربات الثلاثاء استهدفت تسعة مخابئ ضمن مجمّع يستخدم لتخزين الذخيرة ولأغراض لوجستية.

وكان هدف الجيش الأميركي في الأساس ضرب 11 من 13 مخبأ في المجمع لكنه تراجع عن ذلك ليستهدف مخبأين فقط بعدما شوهدت مجموعات من الناس قربها، وفق ما ذكر بوتشينو، مضيفًا: إن التقييم الأولي يشير إلى أنه لم يقتل أحد في العملية.

وقال الكولونيل في بيان «سنتكوم»: إن القوات الأمريكية قامت بتحرّك متناسب ومتعمّد يهدف للحد من خطر التصعيد وتخفيف خطر سقوط.

وأكد البيان بأن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع، بل ستواصل اتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا والدفاع عنه».