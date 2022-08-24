الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
سقوط قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بواشنطن
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دولي

سقوط قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بواشنطن

سقوط قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بواشنطن
١٠:١١:١١ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر إخبارية أمريكية، عن مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين، في إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وحسب المعلومات، تم الإبلاغ عن إطلاق النار عند زاوية شارع O Street NW وشارع N. Capitol شمال شارع New York Avenue، بحسب شبكة nbc news.

وعلى الفور، تم استدعاء ضباط شرطة العاصمة إلى المنطقة للإبلاغ عن إطلاق النار على العديد من الأشخاص.

وقامت الشرطة بتطويق المنطقة أثناء التحقيق. ولم يعرف على الفور ما إذا كان لديهم مشتبه فيه.

وأوضحت الشرطة أن عدة شوارع أغلقت حول مكان إطلاق النار، وسيتم إعادة تحويل السير.

الكلمات الدلالية:
أمريكا إطراق نار إطلاق نار واشنطن

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