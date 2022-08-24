أهم 10.. موجز أخبار اليوم الأربعاء

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

ولي العهد يعلن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع «رؤى المدينة»

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله.. المزيد هنا:

رسالة صوتية باستهداف سفارة المملكة في بيروت.. ووزير داخلية لبنان يكشف مفاجأة

تفاعل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بيروت ، مع انتشار تسجيل صوتي يهدد فيه أحد الأشخاص بعمل إرهابي ضد السفارة.. المزيد هنا :

عودة السفير الأمريكي لعاصمة عربية بعد قطيعة 25 عامًا

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الأربعاء، تسلم أول سفير لواشنطن منصبه في هذا البلد منذ نحو 25 عاما.. المزيد هنا :

كل ما تريد معرفته عن «الدعم السكني».. شروط الاستحقاق وطريقة التقديم

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع 868 مليون ريال، في حساب مستفيدي الدعم السكني، من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري، لشهر أغسطس 2022.. المزيد هنا :

تعليم الرياض: 5 خطوات لنقل الأبناء من مدرسة لأخرى عبر نظام نور

أعلنت إدارة تعليم الرياض بالتفصيل خطوات نقل الأبناء من مدرسة لأخرى عبر نظام نور.. المزيد هنا :

بتوجيهات خادم الحرمين.. إجلاء المواطنين المصابين في حادث بتركيا بطائرتي إجلاء طبي

‏بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، وبمتابعة مستمرة من سمو وزير الخارجية.. المزيد هنا :

بالفيديو.. طبيب يوضح تأثير الإفراط باستخدام الجوال والأجهزة الذكية على العين

كشف استشاري جراحة الشبكية والماء الأبيض، د. غزاي الثبيتي، أن الإفراط في استخدام الجوال والأجهزة الذكية يؤثر كثيرًا على العين.. المزيد هنا :

محكمة جدة تعاقب مقيمًا بالسجن 10 أيام لإخافة جيرانه بـ”كلب”

عاقبت المحكمة الجزائية بجدة مقيمًا بسجنه 10 أيام، وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار ما بدر منه، والبعد عن الإضرار بالآخرين.. المزيد هنا:

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. تخريج 3298 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، المزيد هنا :

مليشيا الحوثي تشنق طفلًا في أحد السجون مقابل رشوة !

في واقعة صادمة بين مليشيا لا يحكمها شرع ولا نظام، أقدمت مليشيا الحوثي على إعدام طفل يبلغ من العمر 15 عامًا داخل أحد السجون.. المزيد هنا :