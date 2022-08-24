ميليشا الحوثي تجبر الطلاب على«الصرخة الخمينية» في الطابور الصباحي

تواصل ـ فريق التحرير:

بأشد العبارات الإدانة؛ استنكر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني؛ فرض مليشيا الحوثي نشيد “الصرخة الخمينية” على طلاب اليمن بالطابور الصباحي في المدارس الحكومية والخاصة الواقعة بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك بديلا عن تحية العلم والنشيد الوطني.

وفي سلسلة تغريدات للوزير اليمني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ أكد أن هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن نهج مليشيا الحوثي القائم منذ بدء الانقلاب في مسخ هوية الأطفال الوطنية والعربية وغسل عقولهم بأفكارها الظلامية المتطرفة.

وأضاف الإرياني: “وغرس الحقد والكراهية للآخر في نفوسهم، وتعميم شعاراتها الطائفية الدخيلة على بلدنا ومجتمعنا، ونسف قيم التعايش بين اليمنيين”.

وحذر من مغبة هذه الممارسات الحوثية على النسيج الاجتماعي، وكذا من مخاطر سعي مليشيا الحوثي لخلق جيل من المتطرفين الذين يدينون بالولاء للحرس الثوري الايراني، ولا يشكلون خطر على اليمن فحسب بل على الأمن والسلم الاقليمي والدولي.

كما استغرب الإرياني استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي على ممارسات مليشيا الحوثي، واستمرارها في تجريف الهوية اليمنية ومحاولاتها خلخلة النسيج الاجتماعي والإضرار بالسلم الأهلي، والتي سيدفع ثمنه الجميع، وستقف حجر عثرة أمام أي جهود حقيقية ﻹحلال السلام باليمن.