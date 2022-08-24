الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. أمطار غزيرة شمال مركز دوقة بمكة المكرمة
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محليات

بالفيديو.. أمطار غزيرة شمال مركز دوقة بمكة المكرمة

بالفيديو.. أمطار غزيرة شمال مركز دوقة بمكة المكرمة
٠٩:٤٩:١٤ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق هطول أمطار غزيرة على مركز الدوقة، جنوب مكة المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومنطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً (جدة، الليث، القنفذة).

وكذلك تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق ومنطقة المدينة المنورة وكذلك طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان.

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة الدوقة مركز دوقة

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