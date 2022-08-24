للمرة الثانية.. فحوصات كورونا لزوجة الرئيس الأمريكي بايدن تخرج إيجابية

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت شبكة سي إن إن الأمريكية أن نتائج فحوصات فيروس كورونا التي أجريت لزوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، خرجت إيجابية للمرة الثانية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن منذ أسبوع تقريبا عن إصابة جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا، بعد وقت قصير من إصابة زوجها جو بايدن، وإصابة وزير الدفاع الأمريكي.

وقال البيت الأبيض في بيان، وقتها: “بعد الاختبار السلبي لـكوفيد-19 أثناء اختبارها المنتظم، بدأت السيدة الأولى في تطوير أعراض شبيهة بالبرد في وقت متأخر من المساء. كانت النتيجة سلبية مرة أخرى في اختبار مستضد سريع، لكن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل جاء إيجابيًا”.

وأشار البيت الأبيض إلى أن جيل بايدن تلقت 4 جرعات من لقاح فيروس كورونا، منها اثنتان معززتان، موضحًا أن “تعاني فقط من أعراض خفيفة”، وستتلقى عقار باكسلوفيد.

وحسب توجيهات مركز السيطرة على الأمراض، ستُعزل زوجة الرئيس الأمريكي عن الآخرين لمدة خمسة أيام على الأقل.