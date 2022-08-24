بعد إطلاق الهوية الجديدة لتطويرها.. كل ما تريد معرفته عن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

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بموجب أمر ملكي للمحافظة على البيئة والترويج للمنطقة، تأسست هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله عام ٢٠١٨ مشكلًا ذلك نهضةً محوريةً لبيئة المملكة وزيادة في فرص تنميتها وإثراءها.

وتتميز المحمية بوجود أكثر من ١٢٠ نوع من النباتات و٦٠ نوع من الحيوانات، وتُشرف هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على إدارة جميع مرافق المحمية وأنظمتها وحياتها الفطرية وغطاءها النباتي.

سيفين ونخلة

تم إضافة السيفين والنخلة للهوية البصرية الجديدة بطريقة عصرية لتعكس التآلف بين أصل المحمية وأرضها وما تحتويه، بالإضافة إلى ما تحمله من مستقبل وما تذخر به من إمكانيات.

كما تظهر ما تسعى له من الحفاظ على الحياة الفطرية، وذلك لتتميز الهوية البصرية الجديدة بين الشعارات الرسمية والمؤسساتية في المملكة؛ بحسب واس.

وسائل تقنية

يذكر أنه جرى إطلاق التصميم الجديد للموقع الإلكتروني، الذي حرصت الهيئة أن يكون مواكباً لأحدث وسائل التقنية، متضمناً العديد من الأبواب الفعالة، وما يحتويه من خدمات إلكترونية للتصاريح وإصدارها، وعرض المبادرات والأنشطة الثقافية والبرامج السياحية والأخبار المتعلقة بالحياة الفطرية في المملكة.

كما عزز إطلاق الهوية الجديدة في ظهور المحمية إعلاميا في مختلف الأنشطة محلياً وعالمياً، بالشكل الذي يليق بإرث وتاريخ وأصالة المحمية ويبرز أهميتها.

زراعة وتطوير

وقعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عقد زراعة وتشجير مع جمعية البيئة بحائل على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير والذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويتضمن العقد زراعة ٥٠ ألف شتلة من الطلح والسدر البري في أجزاء المحمية الواقعة داخل الحدود الادارية لمنطقة حائل، وتنفيذ ٦ حملات تطوعية بيئية، وتوزيع شتلات على المجتمع المحلي، والعناية بالشتلات المزروعة لمدة سنة.

وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً لدور الهيئة الواقعة في شمالي شرق المملكة والتي تتقاطع مع خمس مناطق إدارية في حماية الغطاء النباتي وتنمية استدامته وتمكين مجتمع المنطقة المحلي.

النفود الكبير

إحدى معالم المحمية – تُعد أشهر مناطق شمال الجزيرة العربية، يصـل طـولـهـا مـن الشرق للغرب 350 كم وعرضها من الشمال للجنوب 225 كـم.

وسميت بالنفود بعدما كان يطلق عليها “عالج”لكثافة كثبانها الرملية التي تمنحها بيئة ثرية ومتفردة، وتحظى بغطاء نباتي مميز؛يزخر بالغضا والأرطى والحياة الفطرية المتنوعة وغيرها.

وتعد رمال “عالج”درعاً يصعب على من هم في الخارج الوصول إلى منطقة الجبليـن،وقيـل قـديمـآ “فبيني وبينك رمل عالج” أي طـول المسافـة.

أكبر أنواع النعام بالعالم

وتحضتن محمية الإمام تركي أكبر أنواع النعام بالعالم، ويطلق عليه struthio camelus ، ويصل ارتفاع النعامة 2.74 م، وتصل سرعتها إلى 50 كيلو مترا بالساعة، ويُعد الطائر الوحيد الذي يمتلك أصبعين فقط في كل قدم.

فيما يتراوح وزن البيضة 1 إلى 1.5 كيلو جراماً، ويتناوب الذكر والأنثى على احتضان البيض لمدة تتجاوز 5 أسابيع.