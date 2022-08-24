وظائف شاغرة بشركة أرامكو في عدد من التخصصات.. 7 شروط للتقديم
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تعلن شركة أرامكو السعودية عن فتح باب التسجيل لطلبات التوظيف المباشر للعام 2023/2022م- عبر نظام التوظيف الجديد لمساري: (حديثي التخرج، و ذوي الخبرة) وذلك لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف التخصصات – وفقا للتفاصيل التالية:
1- المرشحون حديثو التخرج:
المؤهلات والخبرات:
- – درجة البكالوريوس في جميع التخصصات.
- – لا يشترط الخبرة السابقة أو خبرة 3 سنوات كحد أقصى.
التخصصات المطلوبة:
1- الهندسة.
(هندسة البترول، الهندسة الكيميائية، الميكانيكية، الكهربائية، المدنية، الصناعية، الهندسة البحرية، هندسة الطيران والسلامة وهندسة الحماية من الحريق).
2- الكمبيوتر وعلوم التقنية.
(هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات هندسة الشبكات علوم الحاسب، تقنية المعلومات، أمن المعلومات).
(نظم معلومات إدارية، إدارة أعمال، مالية، محاسبة، تسويق، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة مشاريع، موارد بشرية، اقتصاد).
(القانون، القانون الدولي، قانون الشركات، القانون السياسي، العدالة الجنائية، علم الإجرام، القانون الإسلامي والدراسات).
5- العلوم.
(الجيوفيزياء، الجيولوجيا، الهندسة المعمارية، الكيمياء، الفيزياء، النانوتكنولوجي، علوم البحار، علوم الطاقة، العلوم البيئية، الرياضيات والإحصاء).
6- الفنون والآداب.
(تصميم داخلي، تصميم جرافيكي، علاقات عامة، اتصالات، وسائط متعددة، إعلام، تعليم، أدب إنجليزي، لغة عربية، علوم سياسية، علوم مكتبات).
7- جميع التخصصات الأخرى التي لم يتم ذكرها.
شروط التقديم:
1- سعودي الجنسية (رجال / نساء).
2- درجة البكالوريوس في أياً من التخصصات المذكورة أعلاه.
3- لا يشترط الخبرة (0-3) سنوات.
4- ألا يقل المعدل التراكمي عن (2 من 4) أو (3 من 5) أو ما يعادلهم لتخصصات (الهندسة، الحاسب، تقنية المعلومات، العلوم، وغيرها).
5- ألا يقل المعدل التراكمي عن (2,5 من 4) أو (3.5 من 5) أو ما يعادلهم للتخصصات الإدارية (المحاسبة والإدارة والتسويق والاقتصاد والقانون واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة وغيرها).
6- إجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.
7- يجب التسجيل رسمياً لدى الهيئة السعودية للمهندسين (للوظائف الهندسية ).
2- المرشحون ذوو الخبرة:
المؤهلات والخبرات:
- – شهادة الثانوية العامة / الدبلوم / البكالوريوس.
- – خبرة ذات صلة (3) سنوات كحد أدنى.
شروط التقديم:
1- سعودي الجنسية (رجال / نساء).
2- خبرة (3) سنوات كحد أدنى.
3- درجة الدبلوم أو شهادة المرحلة الثانوية بنظام الدراسة بدوام كامل.
4- درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل.
رابط التقديم على وظائف أرامكو السعودية:
1- التقديم على وظائف أرامكو للمرشحون حديثو التخرج (بكالوريوس فقط):
– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )
2- التقديم على وظائف أرامكو للمرشحون ذوو الخبرة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس):
– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )