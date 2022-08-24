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إدارة الخرج تنهي ترحيل جميع المقررات الدراسية بقطاعي التعليم في السيح والدلم
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محليات

إدارة الخرج تنهي ترحيل جميع المقررات الدراسية بقطاعي التعليم في السيح والدلم

إدارة الخرج تنهي ترحيل جميع المقررات الدراسية بقطاعي التعليم في السيح والدلم
٠٩:٢٦:٥٧ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أنهت إدارة تعليم الخرج اليوم أعمال ترحيل جميع المقررات الدراسية لمدارس التعليم العام للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

وحرصت الإدارة على تحقيق متطلبات الانضباط المدرسي والبداية الجادة للفصل الأول من العام الدراسي الجديد، كما تضمنت خطة الترحيل أربعة محاور، شملت البيانات التفصيلية لجميع مدارس تعليم الخرج من خلال نظام نور، ومعالجة وتحليل البيانات وتصنيفها حسب المرحلة ونوع الدراسة، وتوزيع المقررات الدراسية من خلال خطة معدة ومجدولة زمنياً.

كما تباعت وصول المقررات الدراسية لكل طالب وطالبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

الكلمات الدلالية:
إدارة الخرج السيح والدلم المقررات الدراسية ترحيل قطاعي التعليم

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