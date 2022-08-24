تعرف على خدمة حاسبة المدد النظامية عبر بوابة ديوان المظالم.. 12 ألف مستفيد

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أكد ديوان المظالم وصول عدد المستفيدين من خدمة حاسبة المدد النظامية عبر بوابة ديوان المظالم لأكثر من 12 ألف مستفيد منذُ إطلاق الخدمة بداية الربع الثالث من العام 2021م؛ بهدف تدعيم خدمات القضاء الإداري المساندة.

مزايا حاسبة المدد

هذا وتتيح خدمة حاسبة المدد النظامية للجميع عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية, معرفة المدد النظامية المقررة لنهاية التظلم من القرارات الإدارية.

ويقوم المستفيد للاستفادة من خدمة حاسبة المدد ، بتعبئة بيانات القرار الإداري وتُظهر له الحاسبة الاسترشادية الفترة النظامية للتظلم أو رفع الدعوى مع مراعاة موافقة نهاية المدة للعطلات الرسمية.

خدمات ديوان المظالم الرقمية

وبينما يحرص العديد من المواطنين على التقديم في خدمة ديوان المظالم الرقمية للاستفادة من خدماته لاسيما حاسبة المدد التي يقدمها، يؤكد ديوان المظالم حرصه بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، على تقديم وتفعيل كل الخدمات المساندة والاسترشادية.

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يأتي ذلك بهدف تسهيل إجراءات التقاضي لدى المحاكم الإدارية وما يسبقها ويصاحبها من ترتيبات وجمع بيانات؛ لتدقيق وتصحيح مسار خطوات التقاضي والترافع أمام محاكم ديوان المظالم.

وفي وقت سابق، أوضح ديوان المظالم، تفاصيل خدمة استلام نسخة الحكم التنفيذية، وذلك عبر منصة معين الرقمية، وأفاد الديوان بأن اشتراطات الخدمة كالآتي:

1- يتطلب الموافقة على الإقرار قبل بدء الخدمة.

2- يجب إضافة المرفقات بصيغة PDF أو JPG.

3- يتم متابعة الطلب بالدخول على أيقونة طلباتي، ويمكن طباعة الحكم إذا كانت حالة الطلب (نسخة الحكم جاهزة للطباعة).

4- يجب السماح بالنوافذ المنبثقة قبل طباعة الحكم.

5- يفضل استخدام جهاز الحاسب الآلي.

ولفت ديوان المظالم إلى وجود عدة ملاحظات مهمة، وهي:

1- يجب أن يكون لدى المستفيد حساب مفعل في منصة معين.

2- يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي للخدمة، عبر أيقونة “دليل المستخدم”.

3- في حال مواجهة صعوبة أو خلل تقني، يمكن التواصل مع الدعم الفني، عبر أيقونة “تواصل معنا”.

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