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هل يحق للبائع إلزام المشتري بشراء سلعتين لأجل الحصول على إحداهما؟
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محليات

هل يحق للبائع إلزام المشتري بشراء سلعتين لأجل الحصول على إحداهما؟

هل يحق للبائع إلزام المشتري بشراء سلعتين لأجل الحصول على إحداهما؟
٠٧:٢١:٠٧ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

نشرت وزارة التجارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ سؤال الأسبوع.. (المستهلك) وكان عبارة عن: هل يحق للبائع ربط شراء سلعة بسلعة أخرى؟

وأوضحت وزارة التجارة في انفوجراف إرشادي أنه لا يحق للتاجر إلزام المشتري بشراء سلعتين للحصول على إحداهما، ويستثنى من ذلك:

1 ـ إذا أعلنت المنشأة عن عروض كأن يكون الإعلان: “اشتر قطعة واحصل على الثانية مجانا”.
2 ـ إذا كان دليل السلعة مبينا بأن القطع متصلة ببعضها البعض كما هو في كتيب المالك.

الكلمات الدلالية:
انفوجراف إرشادي سؤال المستهلك شراء سلعة قطعة واحصل على الأخرى وزارة التجارة

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