هل يحق للبائع إلزام المشتري بشراء سلعتين لأجل الحصول على إحداهما؟
تواصل ـ فريق التحرير:
نشرت وزارة التجارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ سؤال الأسبوع.. (المستهلك) وكان عبارة عن: هل يحق للبائع ربط شراء سلعة بسلعة أخرى؟
وأوضحت وزارة التجارة في انفوجراف إرشادي أنه لا يحق للتاجر إلزام المشتري بشراء سلعتين للحصول على إحداهما، ويستثنى من ذلك:
1 ـ إذا أعلنت المنشأة عن عروض كأن يكون الإعلان: “اشتر قطعة واحصل على الثانية مجانا”.
2 ـ إذا كان دليل السلعة مبينا بأن القطع متصلة ببعضها البعض كما هو في كتيب المالك.
💡| سؤال الأسبوع.. (المستهلك)
هل يحق للبائع ربط شراء سلعة بسلعة أخرى؟ pic.twitter.com/FPGXabMxYR
— وزارة التجارة (@MCgovSA) August 24, 2022