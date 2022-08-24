حشود عسكرية ليبية تطوّق المؤسسات.. ماذا يجري في طرابلس؟

تواصل – فريق التحرير:

سادت حالة من الترقب في العاصمة الليبية طرابلس وأجواء من الارتباك بعد اقتحام حشود عسكرية قادمة من المدن القريبة، ومنع تواجد السكان في بعض الميادين.

وتمركزت الحشود العسكرية قرب الوزارات والمؤسسات الهامة في طرابلس.

وعززت المليشيات تواجدها في الموانئ والميادين الرئيسية، وكثّفت دورياتها المسائية، مع تشديد الرقابة على حركة السكان.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الوضع داخل معسكرات ما سمتهم بالمرتزقة تأزم هو الآخر مع توقعات بتنظيم مظاهرات لهم داخل معسكر اليرموك نتيجة تأخر رواتبهم لثلاثة شهور.

وسادت حالة من الذعر بين السكان في طرابلس، خاصة وأن المليشيات منعت تواجدهم في بعض الميادين، وحظرت السير في بعض الطرق.