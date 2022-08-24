الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
حشود عسكرية ليبية تطوّق المؤسسات.. ماذا يجري في طرابلس؟
رسالة صوتية باستهداف سفارة المملكة في بيروت.. ووزير داخلية لبنان يكشف مفاجأة
مليشيا الحوثي تشنق طفلًا في أحد السجون مقابل رشوة !
يقتل الكلاب في 3 أيام.. أمريكا تعلن انتشار مرض غامض
ماكرون لـ شعبه: استعدوا للتضحية.. نعيش نهاية الوفرة
وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات

دولي

حشود عسكرية ليبية تطوّق المؤسسات.. ماذا يجري في طرابلس؟

حشود عسكرية ليبية تطوّق المؤسسات.. ماذا يجري في طرابلس؟
٠٧:١٠:٠٩ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

سادت حالة من الترقب في العاصمة الليبية طرابلس وأجواء من الارتباك بعد اقتحام حشود عسكرية قادمة من المدن القريبة، ومنع تواجد السكان في بعض الميادين.

وتمركزت الحشود العسكرية قرب الوزارات والمؤسسات الهامة في طرابلس.

وعززت المليشيات تواجدها في الموانئ والميادين الرئيسية، وكثّفت دورياتها المسائية، مع تشديد الرقابة على حركة السكان.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الوضع داخل معسكرات ما سمتهم  بالمرتزقة تأزم هو الآخر مع توقعات بتنظيم مظاهرات لهم داخل معسكر اليرموك نتيجة تأخر رواتبهم لثلاثة شهور.

وسادت حالة من الذعر بين السكان في طرابلس، خاصة وأن المليشيات منعت تواجدهم في بعض الميادين، وحظرت السير في بعض الطرق.

الكلمات الدلالية:
العاصمة طرابلس حشود عسكرية طرابلس ليبيا

مواد ذات صلة

المزيد
لبنان.. السجن 13 عاما والأشغال الشاقة للوزير السابق ميشال سماحة

لبنان.. السجن 13 عاما والأشغال الشاقة للوزير السابق ميشال سماحة

منذ 6 سنوات
حريق غابات هائل بأمريكا.. عمليات إجلاء واسعة و1500 إطفائي يكافحون النيران

حريق غابات هائل بأمريكا.. عمليات إجلاء واسعة و1500 إطفائي يكافحون النيران

منذ 4 سنوات
الصين تغلق مدينة تضم 13 مليون شخص بعد تفشي الوباء من جديد

الصين تغلق مدينة تضم 13 مليون شخص بعد تفشي الوباء من جديد

منذ 8 أشهر
تعرّف على سر تطوير روسيا لهذا السلاح الخطير

تعرّف على سر تطوير روسيا لهذا السلاح الخطير

منذ 9 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *