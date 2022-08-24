رسالة صوتية باستهداف سفارة المملكة في بيروت.. ووزير داخلية لبنان يكشف مفاجأة

تواصل- فريق التحرير:

تفاعل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بيروت ، مع انتشار تسجيل صوتي يهدد فيه أحد الأشخاص بعمل إرهابي ضد السفارة.

وقال “بخاري” في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” :” الإرهاب وليد التطرف جذوره وبذوره تبدأ بالعقل المحبَط”.

كما أعاد السفير بخاري نشر تغريدات لسياسيين ومحللين لبنانيين يحذرون من تهديدات باستهداف سفارة المملكة، ويطالبون الأجهزة الأمنية اللبنانية بتأمينها وحمايتها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحقق من جدية التهديدات.

من جهته، طالب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (شعبة المعلومات)، بإجراء الاستقصاءات اللازمة والعمل على توقيف من يثبت تورطه وإحالته أمام القضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما أمكن من السرعة.

كما دعا مولوي المديرية العامة للأمن العام إلى إشعاره بجدول حركة دخول وخروج كل من يثبت تورطه من وإلى لبنان، مؤكدا أن هذا “البيان يأتي حرصاً على مصلحة لبنان وأمنه وأمانه وحسن علاقاته مع الدول الشقيقة لاسيما السعودية”.

وأفاد البيان بأن معلومات توفرت لوزارة الداخلية والبلديات ترجح أن صاحب التسجيل الصوتي المتداول هو سعودي الجنسية ومطلوب لحكومة المملكة لإدانته في جرائم إرهاب.

السفارة السعودية في لبنان