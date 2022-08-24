مليشيا الحوثي تشنق طفلًا في أحد السجون مقابل رشوة !

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة صادمة بين مليشيا لا يحكمها شرع ولا نظام، أقدمت مليشيا الحوثي على إعدام طفل يبلغ من العمر 15 عامًا داخل أحد السجون، مقابل حصولهم على رشوة من غرماء له “جيرانه” على إثر مشاجرة بينهم قبل 3 سنوات.

وفي التفاصيل، فقد كشفت مؤسسة حقوقية يمنية عن العثور على أحد الأطفال مقتولا في سجن تابع لميليشيات الحوثي، في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وعرضت المحامية هدى الصراري رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تلقيها شكوى بخصوص وفاة الطفل.

وقالت في تغريدة عبر تويتر “استلام شكوى من خال الطفل الضحية أحمد محمد قاسم 15 عاما الذي وجد مقتولا في سجن للأحداث تابع لجماعة الحوثي بمنطقة الحوبان”.

وأضافت “تم احتجاز الطفل بأمر من عضو النيابة علي القادري بناء على شكوى من محمد أحمد لطف وفكري الربدة، بحسب إفادة أهل المجني عليه أنه من المفترض أن يتم عرض الطفل في اليوم الثاني على محكمة الأحداث”.

وتابعت: “لكن تفاجأت أسرة الطفل بإبلاغهم أن أحمد انتحر في ظروف غامضة وترفض النيابة تشريح الجثة خوفا من إصدار تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وتضغط على أهل الطفل بسرعة دفنه علما أن سبب الاحتجاز هو شجار عادي مع الجيران حدث قبل 3 سنوات ولا يستدعي الحبس”.

وقال خال الطفل: “الطفل ابن شقيقتي ويدعى أحمد محمد قاسم لطف، البالغ من العمر 15 سنة، وجدوه اليوم مشنوقا في سجن الحوثه في الحوبان، في قضية لم تكن ترقى إلى عقوبة السجن”.

وأضاف الشماخ “لكن أصرّ وكيل النيابة على السجن، رغم أمر القاضي بالإفراج، ويقال إنه تم القتل شنقاً، برشوة من الغرماء، والله المستعان”.