عودة السفير الأمريكي لعاصمة عربية بعد قطيعة 25 عامًا

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الأربعاء، تسلم أول سفير لواشنطن منصبه في هذا البلد منذ نحو 25 عاما.

وقالت السفارة في تصريح: «وصل السفير جون غودفري اليوم إلى الخرطوم ليكون اول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ ما يقرب من 25 عاما».

وأضافت أن السفير سيعمل «على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأميركي والسوداني ودعم تطلعاتهما إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديموقراطي».

وقلصت واشنطن في عام 1997 تمثيلها الديبلوماسي بالخرطوم إلى قائم بالأعمال وفرضت عقوبات اقتصادية احادية على الخرطوم لاتهامها «بدعم الارهاب».

ووضعت وقتها أمريكا السودان على قائمة «الدول الراعية للارهاب» منذ عام 1993 الى أن ازالته منها في ديسمبر 2020.