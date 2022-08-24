يقتل الكلاب في 3 أيام.. أمريكا تعلن انتشار مرض غامض

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أعلنت أمريكا عن انتشار مرض غامض يقتل الكلاب في غضون 3 أيام فقط، مشيرة إلى أنه يطلق عليه ” بارفو”.

وحسب مسؤلون في مأوى حيوانات بمقاطعة “أوتسيغو”، تسبب المرض الغامض في مقتل نحو 20 كلبا في ولاية ميشيغان الأمريكية، مشيرين إلى أن المرض يشبه فيروس شديد العدوى يصيب الكلاب.

وأشار مسؤول أن الكلاب التي ظهرت عليها أعراض المرض ماتت خلال 3 أيام، وأن أعمارها أقل من عامين، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية.

ولفتت الشبكة إلى أن أعراض المرض تشمل قيئا وإسهالا دمويا وفقدانا للشهية، لكنها أشارت إلى أن اختبارات الكشف عن فيروس «بارفو» للكلاب المصابة جاءت سلبية.

وتقول مديرة ملجأ الحيوانات ميليسا فيتزجيرالد إنه من المتوقع أن تكون هناك سلالة جديدة من الفيروس غير معروفة للمتخصصين.

وتابعت: “المرض يصيب سلالات مختلفة من الكلاب ويكون أكثر انتشارا في الكلاب الصغيرة وكبيرة السن”.