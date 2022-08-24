الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

يقتل الكلاب في 3 أيام.. أمريكا تعلن انتشار مرض غامض
ماكرون لـ شعبه: استعدوا للتضحية.. نعيش نهاية الوفرة
وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات
بالفيديو.. أجواء مطرية خلابة مع تساقط البرد وجريان السيول على طريق الشفا
استشاري: 5 أعراض خطيرة على القلب بسبب الحزن
قلة النوم تهدد الأطفال بهذا الخطر

دولي

يقتل الكلاب في 3 أيام.. أمريكا تعلن انتشار مرض غامض

يقتل الكلاب في 3 أيام.. أمريكا تعلن انتشار مرض غامض
٠٦:١٧:٤١ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل-فريق التحرير :

أعلنت أمريكا عن انتشار مرض غامض يقتل الكلاب في غضون 3 أيام فقط، مشيرة إلى أنه يطلق عليه ” بارفو”.
وحسب مسؤلون في مأوى حيوانات بمقاطعة “أوتسيغو”، تسبب المرض الغامض في مقتل نحو 20 كلبا في ولاية ميشيغان الأمريكية، مشيرين إلى أن المرض يشبه فيروس شديد العدوى يصيب الكلاب.
وأشار مسؤول أن الكلاب التي ظهرت عليها أعراض المرض ماتت خلال 3 أيام، وأن أعمارها أقل من عامين، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية.

ولفتت الشبكة إلى أن أعراض المرض تشمل قيئا وإسهالا دمويا وفقدانا للشهية، لكنها أشارت إلى أن اختبارات الكشف عن فيروس «بارفو» للكلاب المصابة جاءت سلبية.

وتقول مديرة ملجأ الحيوانات ميليسا فيتزجيرالد إنه من المتوقع أن تكون هناك سلالة جديدة من الفيروس غير معروفة للمتخصصين.

وتابعت: “المرض يصيب سلالات مختلفة من الكلاب ويكون أكثر انتشارا في الكلاب الصغيرة وكبيرة السن”.

الكلمات الدلالية:
أمريكا صحة وطب كلاب مرض غامض

مواد ذات صلة

المزيد
القرضاوى يرسل برقية عزاء فى وفاة البابا شنودة

القرضاوى يرسل برقية عزاء فى وفاة البابا شنودة

منذ 10 سنوات
ضربات القراصنة تغلق بريد الخارجية الأمريكية.. واستهداف حواسب البيت الأبيض

ضربات القراصنة تغلق بريد الخارجية الأمريكية.. واستهداف حواسب البيت الأبيض

منذ 8 سنوات
فرصة عمل.. الأمم المتحدة تعرض على “ميركل” هذه الوظيفة

فرصة عمل.. الأمم المتحدة تعرض على “ميركل” هذه الوظيفة

منذ 7 أشهر
فيديو مروع.. انهيار جسر فوق عدة سيارات ومقتل ركابها

فيديو مروع.. انهيار جسر فوق عدة سيارات ومقتل ركابها

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *