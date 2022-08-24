الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

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وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات
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فرص

وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات

وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات
٠٦:١٠:٠٢ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مراقب مالي أول:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة
  • يُفضل اعتماد محترف ائتمان دولي معتمد (CICP) أو مدقق داخلي معتمد (CIA) أو مدقق احتيال معتمد (CFE) أو شهادة في ضمان إدارة المخاطر (CRMA) أو أي شهادة أخرى معادلة
  • المعرفة في معايير التقارير المالية الدولية
  • يفضل اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي)
  • خبرة 6 + سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • خبرة في الرقابة المالية
  • خبرة سابقة في قطاع المراجعة أو الهيئات الرقابية.

رئيس قسم إدارة المعلومات الصحية والترميز الطبي:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة المعلومات الصحية أو العلوم الصحية أو مجال ذي صلة
  • عمولة اعتماد المعلوماتية الصحية وإدارة المعلومات (CCHIIM) أو إدارة المعلومات الصحية المعتمدة (CHIM) أو إحدى شهادات AHIMA (CCA ، CCS ، RHIT ، RHIA ، إلخ) أو مشارك معتمد في نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية (CAHIMS) أو ترخيص الهيئة السعودية لأخصائيي الصحة (SCFHS) أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه
  • يفضل الحصول على شهادة في التأمين
  • إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (متقدم)
  • خبرة :أكثر من 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • خبرة في إدارة وتحليل بيانات الرعاية الصحية وإدارة المشاريع وأنظمة تمويل الخدمات الصحية
  • خبرة في استخدام النظام
  • يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

رئيس قسم العلامات التجارية:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الاتصال أو التسويق أو مجال ذي صلة.
  • شهادة اتصالات الشركات أمر لا بد منه.
  • إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.
  • كثر من 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 3 سنوات على الأقل من الخبرة في دور قيادي.
  • خبرة في تطوير المحتوى والابتكار والتصميم الجرافيكي.
  • يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.
طريقة التقديم:
أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 24 أغسطس 2022م.
 
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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فرص مجلس الضمان الصحي وظائف وظائف شاغرة

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