وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مراقب مالي أول:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة

يُفضل اعتماد محترف ائتمان دولي معتمد (CICP) أو مدقق داخلي معتمد (CIA) أو مدقق احتيال معتمد (CFE) أو شهادة في ضمان إدارة المخاطر (CRMA) أو أي شهادة أخرى معادلة

المعرفة في معايير التقارير المالية الدولية

يفضل اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي)

خبرة 6 + سنوات من الخبرة ذات الصلة

خبرة في الرقابة المالية

خبرة سابقة في قطاع المراجعة أو الهيئات الرقابية.

رئيس قسم إدارة المعلومات الصحية والترميز الطبي:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة المعلومات الصحية أو العلوم الصحية أو مجال ذي صلة

عمولة اعتماد المعلوماتية الصحية وإدارة المعلومات (CCHIIM) أو إدارة المعلومات الصحية المعتمدة (CHIM) أو إحدى شهادات AHIMA (CCA ، CCS ، RHIT ، RHIA ، إلخ) أو مشارك معتمد في نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية (CAHIMS) أو ترخيص الهيئة السعودية لأخصائيي الصحة (SCFHS) أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه

يفضل الحصول على شهادة في التأمين

إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (متقدم)

خبرة :أكثر من 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة

خبرة في إدارة وتحليل بيانات الرعاية الصحية وإدارة المشاريع وأنظمة تمويل الخدمات الصحية

خبرة في استخدام النظام

يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

رئيس قسم العلامات التجارية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الاتصال أو التسويق أو مجال ذي صلة.

شهادة اتصالات الشركات أمر لا بد منه.

إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

كثر من 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 3 سنوات على الأقل من الخبرة في دور قيادي.

خبرة في تطوير المحتوى والابتكار والتصميم الجرافيكي.

يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.