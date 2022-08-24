وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مراقب مالي أول:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة
- يُفضل اعتماد محترف ائتمان دولي معتمد (CICP) أو مدقق داخلي معتمد (CIA) أو مدقق احتيال معتمد (CFE) أو شهادة في ضمان إدارة المخاطر (CRMA) أو أي شهادة أخرى معادلة
- المعرفة في معايير التقارير المالية الدولية
- يفضل اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي)
- خبرة 6 + سنوات من الخبرة ذات الصلة
- خبرة في الرقابة المالية
- خبرة سابقة في قطاع المراجعة أو الهيئات الرقابية.
رئيس قسم إدارة المعلومات الصحية والترميز الطبي:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة المعلومات الصحية أو العلوم الصحية أو مجال ذي صلة
- عمولة اعتماد المعلوماتية الصحية وإدارة المعلومات (CCHIIM) أو إدارة المعلومات الصحية المعتمدة (CHIM) أو إحدى شهادات AHIMA (CCA ، CCS ، RHIT ، RHIA ، إلخ) أو مشارك معتمد في نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية (CAHIMS) أو ترخيص الهيئة السعودية لأخصائيي الصحة (SCFHS) أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه
- يفضل الحصول على شهادة في التأمين
- إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (متقدم)
- خبرة :أكثر من 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة
- خبرة في إدارة وتحليل بيانات الرعاية الصحية وإدارة المشاريع وأنظمة تمويل الخدمات الصحية
- خبرة في استخدام النظام
- يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.
رئيس قسم العلامات التجارية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الاتصال أو التسويق أو مجال ذي صلة.
- شهادة اتصالات الشركات أمر لا بد منه.
- إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.
- كثر من 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 3 سنوات على الأقل من الخبرة في دور قيادي.
- خبرة في تطوير المحتوى والابتكار والتصميم الجرافيكي.
- يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.
طريقة التقديم:
أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 24 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).