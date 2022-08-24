الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

استشاري: 5 أعراض خطيرة على القلب بسبب الحزن
قلة النوم تهدد الأطفال بهذا الخطر
بتوجيهات خادم الحرمين.. إجلاء المواطنين المصابين في حادث بتركيا بطائرتي إجلاء طبي
تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. تخريج 3298 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة
بالفيديو.. متحدث “أبشر” يوضح تفاصيل الهُوية الرقمية
من التعليم إلى “التعلّم”.. 4 جامعات تبدأ حملاتها الإعلامية للتعريف بنظام الفصول الثلاثة (فيديو)

صحة

استشاري: 5 أعراض خطيرة على القلب بسبب الحزن

استشاري: 5 أعراض خطيرة على القلب بسبب الحزن
٠٥:٥٠:٠٩ م، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقطسرة الشرايين، من خطورة الحزن على الصحة والقلب بصفة خاصة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: الحُزن عِبءٌ ثقيلٌ على القلب حيث أنّه يسبب التالي:

١.يرفع الضغط

٢.يرفع نبضات القلب

٣.يزيد من تركيز عوامل تخثر الدم

٤.يرفع الكورتيزول

٥.يقلل كفاءة النوم.

الكلمات الدلالية:
الحزن القلب خالد النمر صحة القلب

مواد ذات صلة

المزيد
أيهما أكثر إفادة للجسم.. الاستحمام بالماء الحار أم البارد؟

أيهما أكثر إفادة للجسم.. الاستحمام بالماء الحار أم البارد؟

منذ 3 سنوات
ما علاقة القهوة بمعدلات الوفاة؟

ما علاقة القهوة بمعدلات الوفاة؟

منذ 3 أشهر
«خلع الحوض» لدى الأطفال.. الأسباب والعلاجات الممكنة

«خلع الحوض» لدى الأطفال.. الأسباب والعلاجات الممكنة

منذ 5 سنوات
عقار جديد يشفي من الالتهاب الكبدي خلال فترة قصيرة

عقار جديد يشفي من الالتهاب الكبدي خلال فترة قصيرة

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *