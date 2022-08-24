استشاري: 5 أعراض خطيرة على القلب بسبب الحزن

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حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقطسرة الشرايين، من خطورة الحزن على الصحة والقلب بصفة خاصة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: الحُزن عِبءٌ ثقيلٌ على القلب حيث أنّه يسبب التالي:

١.يرفع الضغط

٢.يرفع نبضات القلب

٣.يزيد من تركيز عوامل تخثر الدم

٤.يرفع الكورتيزول

٥.يقلل كفاءة النوم.